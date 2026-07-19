Sorpresa en la alineación de Argentina para la gran final

Héctor Cantú

La batalla entre Argentina y España comenzó como una partida de ajedrez, donde los técnicos han intentado mover sus piezas para sorprender a su rival.

Lionel Scaloni ha sido el estratega que más modificaciones ha hecho para este último encuentro con respecto al partido pasado, regresando al banquillo a Gianluca Simeone.

#SelecciónMayor Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez.



¡Vamos por todo, Argentina! 🇦🇷💪🏼 pic.twitter.com/ucR3ic4a3S — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

En esta ocasión, Scaloni ha decidido hacer frente a la Furia Roja con Dibu Martínez en el arco; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico. En el mediocampo, RodrigoDe Paul, Enzo Fernández, Mac Allister y Nico González y en la delantera Lionel Messi y Julián Álvarez

Por su parte, Luis de la Fuente no hace modificaciones para este partido trascendental con respecto al partido anterior.

En el arco, Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella en la línea defensiva; Rodri, Fabián, Dani Olmo y Baena en el mediocampo y en la delantera Lamine Yamal y Oyarzabal.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

Esta es la primera vez que un campeón de Europa (España) se medirá al vigente monarca de la Conmebol (Argentina), en el duelo más esperado en el mundo.