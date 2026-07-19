Publicación: domingo 19 de julio de 2026

Héctor Cantú

Sorpresa en la alineación de Argentina para la gran final

Lionel Scalonni y su partida de ajedrez ante España

La batalla entre Argentina y España comenzó como una partida de ajedrez, donde los técnicos han intentado mover sus piezas para sorprender a su rival.

Lionel Scaloni ha sido el estratega que más modificaciones ha hecho para este último encuentro con respecto al partido pasado, regresando al banquillo a Gianluca Simeone.

En esta ocasión, Scaloni ha decidido hacer frente a la Furia Roja con Dibu Martínez en el arco; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico. En el mediocampo, RodrigoDe Paul, Enzo Fernández, Mac Allister y Nico González y en la delantera Lionel Messi y Julián Álvarez

Por su parte, Luis de la Fuente no hace modificaciones para este partido trascendental con respecto al partido anterior.

En el arco, Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella en la línea defensiva; Rodri, Fabián, Dani Olmo y  Baena en el mediocampo y en la delantera Lamine Yamal y Oyarzabal.

Esta es la primera vez que un campeón de Europa (España) se medirá al vigente monarca de la Conmebol (Argentina), en el duelo más esperado en el mundo.

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