Ser héroe en Alemania no es para cualquiera, pero Deniz Undav se lo ganó

Redacción FOX Deportes

Venir de la banca para salvar a tu equipo de una derrota segura es algo heroico, incluso para una selección con tantas páginas de gloria y hazañas en la historia de los Mundiales.

Deniz Undav convirtió lo que era una de las derrotas más sorpresivas del torneo en una victoria hegemónica de la selección cuatro veces campeona del mundo, pues cuando entró a la cancha, su equipo estaba perdiendo 1-0 ante Costa de Marfil; a los pocos minutos anotó el gol del empate y en tiempo de compensación, marcó el tanto que le dio la remontada a su equipo (2-1) y le puso sentido al canon mundialista.

Undav, suplente de Alemania en los dos primeros partidos, autor de una doble asistencia en la presentación contra Curazao y de un doblete ante los marfileños, es el Héroe del Día.