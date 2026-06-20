Alemania usó su 'toque clásico' y le remontó a Costa de Marfil

Hiram Marín

Se trató de un auténtico triunfo: "a lo Alemania". Costa de Marfil dominó el primer tiempo, puso en problemas al conjunto teutón, pero en la parte complementaria el gigante europeo conjuntó sus líneas, accionó el arsenal y terminó ganando 2-1.

No fue sencillo. Alemania sufrió, por momentos no se encontró en el terreno de juego, pero poco a poco retomó su esencia, lo que lo hizo una potencia, eso que había estado dormido durante 12 años en los que se habían quedado en fase de grupos.

Alemania lo gana sobre la hora. ⏱️#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 20, 2026

No tendría por qué ser fácil, la 'Manschafft' siempre ha venido de atrás, ha buscado remontar y 'vacunar' al rival justo en el momento en el que este cree que el equipo alemán está muerto. y así fue en esta ocasión.

Costa de Marfil se fue rápido arriba, Franck Kessié anotó el primero y en ese momento parecía que Alemania no funcionaba. Pero los europeos se apoderaron del balón y cerraron el primer tiempo con todo.

Franck Kessié dio el primer golpe para Costa de Marfil

En la segunda mitad todo fue diferente. Con trazos largos, con movimientos rápidos y siempre buscando el marco rival, era como llegaba el empate por conducto de Deniz Undav al 69' y poco a poco los marfileños comenzaban a desfondarse.

Y ya en tiempo añadido, aparecía nuevamente Denis Undav, quien con una espectacular media vuelta, después de controlar el balón, vencía al guardameta africano para darle así una valiosa victoria al conjunto teutón.

Los de Julian Nagelsmann se sacudían así una losa que los acompañó varios años y al parecer: la vieja Alemania, la peligrosa Alemania, está de regreso.