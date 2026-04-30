Publicación: jueves 30 de abril de 2026

Reuters

Se han solicitado más de 500 millones de entradas para el Mundial

Gianni Infantino habló sobre la alta demanda para asistir a la Copa del Mundo.

La demanda de entradas para el Mundial ha alcanzado niveles sin precedentes, dijo el jueves el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con 500 millones de solicitudes registradas hasta la fecha para el torneo ampliado a 48 equipos que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

"Como habrán oído, ha habido mucho debate sobre la venta de entradas para el Mundial. Hemos recibido 500 millones de solicitudes de entradas. En los dos últimos Mundiales juntos, tuvimos 50 millones de solicitudes de entradas. Aquí, 500 millones".

Infantino señaló que la FIFA ya había vendido la gran mayoría de las entradas puestas a la venta hasta el momento.

Jamaica y Congo compartieron la casa de las Chivas

Las selecciones de Jamaica y República del Congo entrenaron en las instalaciones de Chivas previo al duelo de este miércoles en el que pelearán por un lugar en el Mundial 2016
Las selecciones de Jamaica y República del Congo entrenaron en las instalaciones de Chivas previo al duelo de este miércoles en el que pelearán por un lugar en el Mundial 2016
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"Hemos vendido el 100% del stock que hemos sacado al mercado, lo que supone, más o menos, el 90% del stock total hasta la fecha. Y, por supuesto, seguimos sacando entradas al mercado".

La venta de boletos se ha convertido en un tema delicado antes del torneo, con preocupaciones sobre la accesibilidad para los aficionados locales.

"Hay entradas caras, sí, pero también hay entradas accesibles", añadió Infantino.

RD Congo se adueñó del Estadio Guadalajara con su alegría

Congoleños y africanos se reunieron en Guadalajara para apoyar a sus selecciones, en busca de un boleto al Mundial.
Quien resukte vencedor de este encuentro se integrrará al Grupo K, junto a Uzbekistán, Portugal y Colombia.
Así se vivió el ambiente en el AKRON, previo al duelo entre el representante de África y el de CONCACAF.
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Así se vivió el ambiente en el estadio de las Chivas, previo al duelo entre el representante de África y el de CONCACAF.
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