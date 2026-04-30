Se han solicitado más de 500 millones de entradas para el Mundial

Reuters

La demanda de entradas para el Mundial ha alcanzado niveles sin precedentes, dijo el jueves el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con 500 millones de solicitudes registradas hasta la fecha para el torneo ampliado a 48 equipos que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

"Como habrán oído, ha habido mucho debate sobre la venta de entradas para el Mundial. Hemos recibido 500 millones de solicitudes de entradas. En los dos últimos Mundiales juntos, tuvimos 50 millones de solicitudes de entradas. Aquí, 500 millones".

Infantino señaló que la FIFA ya había vendido la gran mayoría de las entradas puestas a la venta hasta el momento.

Jamaica y Congo compartieron la casa de las Chivas

"Hemos vendido el 100% del stock que hemos sacado al mercado, lo que supone, más o menos, el 90% del stock total hasta la fecha. Y, por supuesto, seguimos sacando entradas al mercado".

La venta de boletos se ha convertido en un tema delicado antes del torneo, con preocupaciones sobre la accesibilidad para los aficionados locales.

"Hay entradas caras, sí, pero también hay entradas accesibles", añadió Infantino.