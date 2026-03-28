Publicación: domingo 29 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

¡Es canon! El presidente de la FIFA dice que "en México se inventó el futbol"

Gianni Infantino se dijo honrado de estar en el país que abrirá el Mundial 2026

SI el mismo presidente de la FIFA dijo que "en México se inventó el futbol", ¿podemos tomarlo como canon?

Gianni Infantino aseguró que estar en México es algo especial porque de alguna manera es el país se inventó el futbol, cuando las culturas prehispánicas como los mexicas jugaban el juego de la pelota hace 3,000 años.

"Poder estar aquí para arrancar el Mundial es especial, aquí se inventó el futbol", dijo Infantino, al encabezar la ceremonia de inauguración de la exposición "Álbum épico", en un museo en la alcaldía de Iztapalapa.

El directivo suizo y la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, celebraron en el día de la reapertura en el Estadio Azteca, el cual el próximo 11 de junio pasará a la historia como el primer escenario que recibe tres Copas del Mundo y tres inauguraciones.

Momento histórico: El Estadio Azteca vuelve a abrir sus puertas

El ahora llamado Estadio Banorte abrió sus puertas por primera vez tras su remodelación.
Con gran color y emoción, el público se dio cita para el partidazo entre México y Portugal.
Arlindo dos Santos, autor del primer gol del Estadio Azteca en 1966, invitado especial y con la camiseta del América.
La afición abarrotó el estadio que el 11 de junio será, oficialmente, tres veces mundialista.
Control de alcoholímetro para ingresar al Estadio.
Así fue la reapertura del Estadio Azteca, a 10 semanas del Mundial 2026.
Así fue la reapertura del Estadio Azteca, a 10 semanas del Mundial 2026.
Así fue la reapertura del Estadio Azteca, a 10 semanas del Mundial 2026.

"México fue sede de dos Mundiales especiales, en los que ganaron Brasil y Argentina, con Pelé y Maradona; además, aquí se jugó el partido del siglo, entre Italia y Alemania y aquí fue donde Manuel Negrete hizo su gran gol", dijo el jerarca del balompié mundial.

De acuerdo con la Agencia EFE, Infantino recordó que el futbol reparte alegría a millones de aficionados en todo el mundo y México es un país muy vinculado a la felicidad a partir del balompié: "El futbol es de niñas, niños, mujeres y hombres, no todos pueden estar en un estadio, pero todos pueden disfrutar el fútbol. Ciudad de México es para nosotros muy especial".

Infantino compartió que durante su niñez, su padre le contó las historias relacionadas con el Mundial de 1970, donde Brasil se coronó campeón ante Italia, el país donde justamente nacieron sus progenitores.

Esta misma semana, el presidente de la FIFA estuvo en el Estadio Monterrey, el Estadio Guadalajara (donde se juegan los repechajes) y en el Estadio Ciudad de México, las tres sedes del país 'azteca' para el Mundial 2026.

Por dentro, el Estadio Azteca sí es de Clase Mundial

El ahora llamado Estadio Banorte, a unas horas de su reapertura para el México-Portugal.
Así luce por dentro el Estadio que en junio será tres veces mundialista.
Graderío de primer nivel y con una de las mejores canchas a nivel mundial.
Cuidando cada detalle para la 'reinauguración' del Estadio Azteca tras casi 2 años cerrado por remodelación.
Por fuera, el Estadio ha generado cuestionamientos, pero se respetó la estrcutura de lo que es un templo para el futbol mundial.
El Estadio Banorte tiene capacidad para 87,500 espectadores.
Así luce el nuevo Estadio Azteca, casa de la Selección Mexicana, del América y sede de apertura en el Mundial 2026.
Así luce el nuevo Estadio Azteca, casa de la Selección Mexicana, del América y sede de apertura en el Mundial 2026.

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