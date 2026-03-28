¡Es canon! El presidente de la FIFA dice que "en México se inventó el futbol"

Redacción FOX Deportes

SI el mismo presidente de la FIFA dijo que "en México se inventó el futbol", ¿podemos tomarlo como canon?

Gianni Infantino aseguró que estar en México es algo especial porque de alguna manera es el país se inventó el futbol, cuando las culturas prehispánicas como los mexicas jugaban el juego de la pelota hace 3,000 años.

"Poder estar aquí para arrancar el Mundial es especial, aquí se inventó el futbol", dijo Infantino, al encabezar la ceremonia de inauguración de la exposición "Álbum épico", en un museo en la alcaldía de Iztapalapa.

El directivo suizo y la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, celebraron en el día de la reapertura en el Estadio Azteca, el cual el próximo 11 de junio pasará a la historia como el primer escenario que recibe tres Copas del Mundo y tres inauguraciones.

Momento histórico: El Estadio Azteca vuelve a abrir sus puertas

"México fue sede de dos Mundiales especiales, en los que ganaron Brasil y Argentina, con Pelé y Maradona; además, aquí se jugó el partido del siglo, entre Italia y Alemania y aquí fue donde Manuel Negrete hizo su gran gol", dijo el jerarca del balompié mundial.

De acuerdo con la Agencia EFE, Infantino recordó que el futbol reparte alegría a millones de aficionados en todo el mundo y México es un país muy vinculado a la felicidad a partir del balompié: "El futbol es de niñas, niños, mujeres y hombres, no todos pueden estar en un estadio, pero todos pueden disfrutar el fútbol. Ciudad de México es para nosotros muy especial".

Infantino compartió que durante su niñez, su padre le contó las historias relacionadas con el Mundial de 1970, donde Brasil se coronó campeón ante Italia, el país donde justamente nacieron sus progenitores.

Esta misma semana, el presidente de la FIFA estuvo en el Estadio Monterrey, el Estadio Guadalajara (donde se juegan los repechajes) y en el Estadio Ciudad de México, las tres sedes del país 'azteca' para el Mundial 2026.