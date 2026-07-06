Redacción FOX Deportes
Rodri no se conforma y sabe que España tiene que seguir mejorando en el Mundial 2026
El capitán de la Selección Española aseguró que todavía no están en plenitud
Rodri, capitán de España y elegido mejor jugador del partido de los octavos de final contra Portugal, reivindicó la figura de Mikel Merino, goleador decisivo y expresó que “queda mucho hasta el techo” de un equipo que no tiene que conformarse y “seguir mejorando”.
“Sabíamos que era un partido de madurarlo, contra un equipo que defiende muy bien en bloque bajo, que tiene buena transición… Lo hemos sabido leer a la perfección. Es cierto que ellos han tenido alguna, porque tienen jugadores de mucha calidad. Reivindico a Mikel, porque no es fácil salir esos minutos y marcar la diferencia”, expuso.
Para él, eran “dos equipos muy parecidos que quieren tener el balón y tienen personalidad”.
“Al final, son los pequeños detalles. Así ha sido. En la primera acción en todo el partido que hemos encontrado por dentro, que se ha girado y ha venido el gol. Un aprendizaje en los próximos partidos, que tenemos que mejorar la finura ahí”, declaró el ‘16’ de España.
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