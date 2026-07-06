Rodri no se conforma y sabe que España tiene que seguir mejorando en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Rodri, capitán de España y elegido mejor jugador del partido de los octavos de final contra Portugal, reivindicó la figura de Mikel Merino, goleador decisivo y expresó que “queda mucho hasta el techo” de un equipo que no tiene que conformarse y “seguir mejorando”. Mikel Merino liquidó a Portugal con su primer gol en la Copa del Mundo

“Sabíamos que era un partido de madurarlo, contra un equipo que defiende muy bien en bloque bajo, que tiene buena transición… Lo hemos sabido leer a la perfección. Es cierto que ellos han tenido alguna, porque tienen jugadores de mucha calidad. Reivindico a Mikel, porque no es fácil salir esos minutos y marcar la diferencia”, expuso.

Para él, eran “dos equipos muy parecidos que quieren tener el balón y tienen personalidad”.

“Al final, son los pequeños detalles. Así ha sido. En la primera acción en todo el partido que hemos encontrado por dentro, que se ha girado y ha venido el gol. Un aprendizaje en los próximos partidos, que tenemos que mejorar la finura ahí”, declaró el ‘16’ de España.