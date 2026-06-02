Publicación: miércoles 3 de junio de 2026

Oscar Sandoval

¿Quién tiene la mejor banca del Mundial 2026, y por qué importa tanto?

Hay selecciones que tienen jugadores suplentes que podrían cambiar un partido

El Mundial 2026 está a la vuelta de esquina y las 48 selecciones ya dieron a conocer la lista de jugadores convocados para el torneo, hay equipos con un plantel poderoso, pero resaltan Francia, España e Inglaterra que tienen calidad de sobre y que podrían hacerse fuertes con su banco de suplentes.

En la Copa del Mundo todos los factores juegan a favor o en contra y los jugadores que no son titulares saben de su importancia al momento de entrar de cambio. Algunos equipos tienen un buen 11, pero les falta calidad en la banca, algo contrario a los candidatos al título.

Francia cuenta con jugadores de primera línea en su convocatoria y junto a España e Inglaterra tienen suplentes como Désiré Doué, Anthony Gordon y Gavi, por nombrar alguno, con la capacidad de desequilibrar cualquier partido, ante cualquier rival, con gol o asistencia gracias a su calidad.

En la ronda de eliminación directa es fundamental contar suplentes de primer nivel porque son ellos los que en ocasiones han cambiado el destino, un caso histórico es el de Mario Götze quien le dio el título mundial a Alemania saliendo desde el banco de suplentes contra Argentina en Brasil 2014.

Los 10 candidatos a ganar el Mundial 2026

Francia | avanzó al Mundial 2026 invicto con 16 puntos en 6 partidos | actual subcampeón | tiene figuras como Kylian Mbappé que busca convertirse en el máximo goleador en la Copa del Mundo
España | actual campeón de la Eurocopa | clasificó al Mundial 2026 sin perder | es el momento de consagrarse para jóvenes figuras como Lamine Yamal, Pedri y compañía
Portugal | actual campeón de la UEFA Nations League | primer lugar de su grupo en la eliminatoria | tiene un buen equipo, está bien dirigido y Cristiano Ronaldo sigue siendo su referente
Inglaterra | subcampeón de Europa | 8 triunfos en 8 partidos en la eliminatoria | ganó todos sus partidos y no recibió gol en 8 compromisos | Harry Kane es su goleador
Países Bajos | primer lugar de su grupo en la eliminatoria | sumó 20 puntos de 24 | buen balance ofensivo y defensivo | 27 goles a favor y 4 en contra
Noruega | avanzó al Mundial 2026 con paso perfecto | en este momento cuenta con su generación dorada con futbolistas como Martin Odegaard y Erling Haaland | mejor ofensiva de la eliminatoria UEFA con 37 goles
Bélgica | invicto en la eliminatoria de la UEFA | mezcla entre experiencia y juventud | tiene una racha de 12 partidos sin perder
Senegal | subcampeón de la Copa Africana | siete victorias en 10 partidos en la eliminatoria CAF | marcó 22 goles y recibió 3 | Sadio Mané es su capitán y tiene buenos jugadores línea por línea
Argentina | actual campeón del mundo | líder de la eliminatoria CONMEBOL | tercer lugar en el ranking FIFA | Lionel Messi participa por sexta ocasión en el torneo y quiere despedirse con la copa
Ecuador | sorpresa en la eliminatoria CONMEBOL con dos derrotas en 18 partidos | tiene un buen equipo, sobre todo en el mediocampo | venció a argentina y Uruguay | empató con Brasil

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