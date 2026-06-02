¿Quién tiene la mejor banca del Mundial 2026, y por qué importa tanto?

Oscar Sandoval

El Mundial 2026 está a la vuelta de esquina y las 48 selecciones ya dieron a conocer la lista de jugadores convocados para el torneo, hay equipos con un plantel poderoso, pero resaltan Francia, España e Inglaterra que tienen calidad de sobre y que podrían hacerse fuertes con su banco de suplentes. 1248 players. 48 nations. Locked in. 🔒



The Official Squad Lists for #FIFAWorldCup 2026 are here ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026

En la Copa del Mundo todos los factores juegan a favor o en contra y los jugadores que no son titulares saben de su importancia al momento de entrar de cambio. Algunos equipos tienen un buen 11, pero les falta calidad en la banca, algo contrario a los candidatos al título.

Francia cuenta con jugadores de primera línea en su convocatoria y junto a España e Inglaterra tienen suplentes como Désiré Doué, Anthony Gordon y Gavi, por nombrar alguno, con la capacidad de desequilibrar cualquier partido, ante cualquier rival, con gol o asistencia gracias a su calidad.

En la ronda de eliminación directa es fundamental contar suplentes de primer nivel porque son ellos los que en ocasiones han cambiado el destino, un caso histórico es el de Mario Götze quien le dio el título mundial a Alemania saliendo desde el banco de suplentes contra Argentina en Brasil 2014.