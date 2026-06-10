¿Quién anotó el último gol de Chequia en una Copa del Mundo?

Oscar Sandoval

Chequia regresa a una Copa del Mundo después de 20 años, la espera ha sido larga y varias generaciones de futbolistas pasaron sin pena, ni gloria por la selección, otros se quedaron cerca, pero al final fallaron y Tomas Rosicky sigue siendo la estrella mundialista.

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La República Checa disputó su primer torneo internacional como nación independiente en Alemania 2006 e inició con el pie derecho venciendo 3-0 a Estados Unidos en una noche que consolidó como figura de la selección nacional a Rosicky quien se destapó con un doblete.

La ilusión por la victoria se apagó con una derrota 2-0 ante Ghana y un tropiezo 2-0 ante Italia que consumaron la eliminación del conjunto checo en la fase de grupos, dos partidos en los que no pudo marcar y que dejan al mediocampista como máximo goleador de la nueva selección en la historia de los mundiales.

Los aficionados checos que regresan al torneo después de dos décadas, tienen puestas las esperanzas en una nueva generación y en Patrick Shick quien es el tercer goleador histórico de la selección con 26 anotaciones y que buscará estrenarse en la Copa del Mundo.