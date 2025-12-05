Hiram Marín
¿Qué tan 'a modo' es el Grupo D del Mundial para Estados Unidos?
Los rivales del USMNT tendrán distintos niveles de dificultad
El Mundial será en casa y la Selección de Estados Unidos tiene el compromiso, por lo menos, de avanzar a la ronda de octavos, pues el Grupo D, en el que quedó enclavado realmente no representa una empresa imposible.
Paraguay, Australia, y un equipo que saldrá del 'playoff' europeo que podría ser Turquía, Rumania, Eslovaquia o bien Kosovo. Ninguna de estas es una potencia europea y eso hay que remarcarlo.
El equipo de Mauricio Pochettino tuvo la oportunidad de enfrentarse en amistosos a Australia y a Paraguay recientemente. A ambos los derrotó con marcador de 2-1 y prácticamente con los equipos completos.
Esto definitivamente representará cierta ventaja, pues a diferencia de ellos, Estados Unidos enfrentó estos encuentros con ausencias importantes y en el Mundial obviamente será distinto.
Lo importante para la Selección Estadounidense será aprovechar la localía y no caer en ningún tipo de exceso de confianza. La mesa está puesta y depende del USMNT aprovechar la oportunidad.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT