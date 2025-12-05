¿Qué tan 'a modo' es el Grupo D del Mundial para Estados Unidos?

Hiram Marín

El Mundial será en casa y la Selección de Estados Unidos tiene el compromiso, por lo menos, de avanzar a la ronda de octavos, pues el Grupo D, en el que quedó enclavado realmente no representa una empresa imposible.

Paraguay, Australia, y un equipo que saldrá del 'playoff' europeo que podría ser Turquía, Rumania, Eslovaquia o bien Kosovo. Ninguna de estas es una potencia europea y eso hay que remarcarlo.

¿El Mundial de Norteamérica será para los americanos? Los equipos del 'nuevo continente' tendrán rivales complicados en el Mundial 2026

El equipo de Mauricio Pochettino tuvo la oportunidad de enfrentarse en amistosos a Australia y a Paraguay recientemente. A ambos los derrotó con marcador de 2-1 y prácticamente con los equipos completos.

Esto definitivamente representará cierta ventaja, pues a diferencia de ellos, Estados Unidos enfrentó estos encuentros con ausencias importantes y en el Mundial obviamente será distinto.

Lo importante para la Selección Estadounidense será aprovechar la localía y no caer en ningún tipo de exceso de confianza. La mesa está puesta y depende del USMNT aprovechar la oportunidad.