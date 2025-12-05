¿Por qué Uzbekistán no quedó en el grupo de Francia?

Karla Villegas Gama

El sorteo del Mundial 2026 causó polémica, luego de que Uzbekistán (bombo 3) terminara en el Grupo K, junto con Portugal, Colombia y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica y Congo).

En el papel, los asiáticos tenían espacio en el Sector I, con Francia y Senegal (hasta ese momento), pues ‘Les Blues’ representan a la UEFA y los ‘Leones de Teranga’ a CAF.

Sin embargo, Rio Ferdinand anunció que ese escenario no era posible y reubicaron a los ‘Lobos Blancos’, desatando críticas y confusión entre los presentes y quienes seguían el sorteo de forma remota.

¿A qué se debió ese ajuste?

La FIFA definió meses atrás las reglas que regirían el sorteo y en uno de los apartados puntualizó:

“Como es habitual, la FIFA establece reglas para impedir que equipos de una misma confederación se enfrenten en el mismo grupo, salvo en el caso de UEFA, donde se permiten hasta dos. Con esto en cuenta, Bolivia, al situarse en el Repechaje 2 junto a Surinam e Irak, no podría enfrentar a combinados de CONMEBOL, CONCACAF o AFC, por lo tanto, irá sí o sí contra un africano y dos europeos, de los cuales uno de estos últimos pertenecerá al Bombo 1.”

Por ello, la única manera de que se respetara la regla era colocar a Noruega (UEFA) en él, tal y como sucedió. Con ese ajuste los grupos quedaron así:

I: Francia (UEFA), Senegal (CAF), repechaje intercontinental 1 (Bolivia/ Surinam/Irak) y Noruega (UEFA), cumpliendo la regla de que Bolivia se enfrente, sí o sí, a un africano y dos europeos, incluido uno del bombo 1 (Francia).

K: Portugal (UEFA), repechaje intercontinental 2 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo), Uzbekistán (AFC) y Colombia (CONMEBOL), era imposible colocar al ganador del repechaje intercontinental 1 aquí, dado que cabía la posibilidad de que Bolivia lo ganara y dejara a dos selecciones de Sudamérica juntas.