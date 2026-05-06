¿Por qué están tan caros los boletos para el Mundial? La FIFA responde...

Reuters

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el elevado precio de mercado de las entradas para los partidos en Estados Unidos justifica los precios para el Mundial del próximo mes, citando la gran demanda en el mercado de reventa.

El organismo rector del fútbol recibió 500 millones de solicitudes de entradas para el torneo y, según informaron los medios el mes pasado, algunos tickets para la final, prevista para el 19 de julio en Nueva Jersey, se están revendiendo a más de 2 millones de dólares cada una.

"Si algunas personas ponen a la venta en el mercado secundario algunas entradas para la final a 2 millones de dólares, en primer lugar, eso no significa que la entrada cueste 2 millones de dólares", declaró Infantino el martes en la Conferencia Global del Instituto Milken, celebrada en Los Ángeles.

"En segundo lugar, no significa que alguien vaya a comprar esas entradas. De hecho, si alguien compra una entrada por 2 millones de dólares, yo mismo le llevaré un perrito caliente y una Coca-Cola para asegurarme de que disfrute de una experiencia fantástica", agregó.

Los precios de las entradas para el Mundial que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México han experimentado un aumento considerable con respecto a la edición de 2022 en Qatar. Los tickets para la final oscilan entre los 2.030 y los 6.370 dólares, un precio mucho más alto que el de la final de Doha, entre 206 y 1.607 dólares.

La FIFA se ha enfrentado a peticiones de varios grupos para que baje los precios de las entradas, incluidas las de decenas de legisladores estadounidenses. Ante la polémica, la FIFA ha introducido un pequeño número de entradas de 60 dólares situadas en las esquinas superiores de los estadios, con un número limitado en comparación con las demás categorías.

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"Estamos en el mercado en el que el entretenimiento está más desarrollado del mundo, por lo que tenemos que aplicar los precios de mercado", dijo Infantino. "En Estados Unidos también está permitido revender entradas. Si se vendieran entradas a un precio demasiado bajo, estas se revenderían a un precio mucho más alto".

"Tenemos un 25% de las entradas para los partidos de la fase de grupos que se pueden comprar por menos de 300 dólares. En Estados Unidos no se puede ir a ver un partido universitario (...) de cierto nivel por menos de 300 dólares. Y esto es el Mundial", comentó.