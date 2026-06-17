Paraguay sabe que el partido contra Turquía es el más importante en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Paraguay está decidido a pasar página tras la derrota 4-1 ante Estados Unidos en su debut en el Mundial 2026 y enfrentará a su próximo rival Turquía como si fuera una final, así lo aseguró Andrés Cubas en conferencia de prensa. La Albirroja ⚪️🔴 sigue trabajando con intensidad en San José 📍



Los muchachos cumplieron una nueva jornada de entrenamientos en el Spartan Soccer Complex, enfocados en el próximo desafío mundialista ante Turquía.



Detalles del entrenamiento: https://t.co/X1hU9HlM0s… pic.twitter.com/8GvVFBOJm1 — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 17, 2026

La selección sudamericana volvió a una Copa del Mundo después de 16 años y la expectativa en el país era enorme, sin embargo, la decepción fue también inmensa tras un partido inicial del Grupo D en el que fue goleado por un rival claramente superior.

"Obvio que fue una derrota dura, que la sufrimos, que nos golpeó. Pero ya está, ya lo vimos, lo trabajamos, ya vimos en qué estuvimos mal, qué hicimos quizás bien y desde ahora nuestra energía está en Turquía", dijo a periodistas el mediocampista Andrés Cubas.

El dolor guaraní luego de ser goleados por Estados Unidos

"Tenemos que cambiar la cara, ese partido pasó, el debut, toda la expectativa. Ahora se viene un partido importante donde tenemos que volver a ser nosotros y demostrar todo lo bueno que hicimos en este proceso hasta llegar acá", agregó.

Los "albirrojos" esperan recuperarse frente a Turquía, que también necesita reponerse de la derrota 2-0 ante Australia, un encuentro entre necesitados en San Francisco.