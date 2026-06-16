Alejandro Zendejas podría ser titular con Estados Unidos

Héctor Cantú

El jugador de las Águilas del América, Alejandro Zendejas, podría ser titular para el segundo partido de los Estados Unidos en la Copa del Mundo.

A tres días de que USMNT enfrente a Australia las dudas de que Christian Pulisic pueda arrancar el encuentro siguen creciendo, por lo que Zendejas sería el movimiento natural de Mauricio Pochettino.

🇺🇸 @USMNT update from @JennyTaft:



“Mauricio Pochettino came over to tell us he is good, so a good sign for Christian Pulisic ahead of their match against Australia on Friday.” pic.twitter.com/AYhuMGqyAU — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 15, 2026

Pulisic tiene una lesión en la pantorrilla y entrenó por separado en la sesión de este martes, aumentando las dudas sobre su presencia en el siguiente encuentro ante los ‘Socceroos’.

El capitán de los Estados Unidos y jugador del Milan no completó el primer partido donde Estados Unidos superó claramente a Paraguay.

Alejandro Zendejas: El 'Rey Águila'

Aunque todo parece ser un simple golpe que no comprometerá su presencia en lo que resta del Mundial, es cierto que puede quedar relegado para el siguiente partido considerando el resultado del primer partido.