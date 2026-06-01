EFE
Paraguay presenta su convocatoria para el Mundial
La 'Albirroja' vuelve al torneo tras 16 años de ausencia.
La selección de Paraguay reveló el lunes la nómina de convocados para el Mundial, una lista sin grandes novedades que incluye a los delanteros que destacaron en la eliminatoria Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria.
El equipo sudamericano integra el Grupo D y debutará en el torneo el 12 de junio ante el coanfitrión Estados Unidos en Los Ángeles. También enfrentará en la primera fase a Turquía el 20 y a Australia el 25.
Bajo la batuta del director técnico argentino Gustavo Alfaro, el conjunto guaraní buscará aprovechar la mejoría que mostró en la última etapa de la eliminatoria para avanzar a la fase de eliminatoria directa y mejorar la marca que obtuvo en su última participación mundialista, cuando llegó a cuartos de final en Sudáfrica 2010.
Se apoyará en su tradicional potencia defensiva, con el liderazgo del capitán Gustavo Gómez, considerado uno de los mejores defensores centrales de Sudamérica, y un mediocampo comandado por el inagotable Andrés Cubas.
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