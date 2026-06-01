Paraguay presenta su convocatoria para el Mundial

EFE

La selección de Paraguay reveló el lunes la nómina de convocados para el Mundial, una lista sin grandes novedades que incluye a los delanteros que destacaron en la eliminatoria Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria.

El equipo sudamericano integra el Grupo D y debutará en el torneo el 12 de junio ante el coanfitrión Estados Unidos en Los Ángeles. También enfrentará en la primera fase a Turquía el 20 y a Australia el 25.

Bajo la batuta del director técnico argentino Gustavo Alfaro, el conjunto guaraní buscará aprovechar la mejoría que mostró en la última etapa de la eliminatoria para avanzar a la fase de eliminatoria directa y mejorar la marca que obtuvo en su última participación mundialista, cuando llegó a cuartos de final en Sudáfrica 2010.

Se apoyará en su tradicional potencia defensiva, con el liderazgo del capitán Gustavo Gómez, considerado uno de los mejores defensores centrales de Sudamérica, y un mediocampo comandado por el inagotable Andrés Cubas.