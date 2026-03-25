Paraguay, entusiasmado por volver a la Copa del Mundo

EFE

El delantero paraguayo Antonio Sanabria resaltó este jueves el compromiso y la responsabilidad que tiene la 'Albirroja' para "dar lo mejor" y mostrar una "buena imagen" en su retorno a una Copa del Mundo, después de 16 años de ausencia.

"Creo que es una emoción muy grande poder vivir estos momentos, sobre todo después de varios años en los que veíamos que no salían las cosas, pero también lo vivimos con mucha responsabilidad".

El atacante del Cremonese italiano añadió que están trabajando "día a día para dar lo mejor" y ofrecer una "buena imagen".

Pasaron 16 años.

Desde el 2010, tocó mirar desde afuera tres veces.

Nos tocó masticar la frustración.



Pero nunca dejamos de intentar.

Tantas veces le dimos al marco, que una tiene que dar en el clavo. Lo dijo el profe.



Porque en cada rincón de esta tierra, siempre estuvo la… pic.twitter.com/BHnXwhdzjb — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 5, 2025

Sanabria, el máximo goleador de su selección en las eliminatorias sudamericanas con cuatro anotaciones, subrayó que jugar un Mundial ha sido un "sueño" para él desde que ingresó de niño a la escuela de futbol San Toñito, en su natal San Lorenzo, una ciudad ubicada en la zona central de Paraguay.

"La verdad es que es un sueño para mí el poder estar viviendo esto, el hecho también de poder vestir esta camiseta es motivo de orgullo, de representar al país".

La 'Albirroja' disputó su último Mundial en Sudáfrica 2010 y ahora se alista para su regreso a la máxima cita, donde debutará frente a Estados Unidos el próximo 12 de junio.