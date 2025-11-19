Paraguay se 'comió vivo' a México porque "sabíamos cómo hacerle daño"

EFE

El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, afirmó que su equipo superó por 1-2 a México en partido amistoso porque supo sufrir y tener cabeza fría en la definición.

"Ganamos con justicia porque fuimos precisos y porque supimos sufrir cuando el partido no fue como queríamos. Supimos manejar los tiempos y fuimos efectivos cuando se necesitaba. Merecíamos cerrar el año así; luego de clasificar a Copa del Mundo esta victoria hace justicia al esfuerzo que pusieron estos muchachos", afirmó el técnico al final del partido realizado en San Antonio, Texas.

Ambas selecciones ofrecieron un duelo intenso en el primer tiempo en el que se metió la pierna fuerte, pero ninguno tuvo puntería. En el segundo lapso, Paraguay se llevó la victoria con tantos de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla. Por México marcó Raúl Jiménez, de penalti.

Alfaro destacó el carácter de sus jugadores para sobreponerse al rápido gol de la igualada que encontró el rival con el penal.

"Sabía cómo le podíamos hacer daño a México y lo hicimos, aunque ellos respondieron rápido con el penal. Parecía que se envalentonaron con el gol en contra, pero Paraguay puso el pecho fuerte y definimos con el segundo gol; luego cambiamos a línea de cinco y los controlamos", explicó.

El exseleccionador de Ecuador y Costa Rica también aplaudió a sus hombres en defensa, que se mostraron eficientes a pesar de que nunca habían formado juntos.

"México tuvo mucho la pelota, pero le costó encontrar los caminos. Tuvieron buenas rotaciones arriba y nos llegaron cuando no llegamos a la cobertura, pero esta defensa, que jugó junta por primera vez, lo hizo muy bien", subrayó.

Gustavo Alfaro reconoció el valor de los dos amistosos que disputaron en esta fecha FIFA. El primero lo perdieron 1-2 ante Estados Unidos el sábado pasado en Chester, Pensilvania, y ahora vencieron a México.

"Estos amistosos se juegan con la seriedad que se disputan los partidos por los puntos. Uno siempre quiere ganar, porque no hay nada más lindo que eso", concluyó.

Paraguay clasificó a la Copa del Mundo 2026 en el sexto puesto de la eliminatoria de la Conmebol.