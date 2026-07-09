Para Kylian Mbappé, la clave de Francia es mantener el ritmo

EFE

Kylian Mbappé destacó este jueves que Francia va por buen camino y es "muy importante" mantener el ritmo en los dos partidos restantes, después de sellar su pase a semifinales del Mundial tras vencer por 2-0 a Marruecos.

"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más", dijo el delantero francés en una entrevista a pie de campo tras ser elegido mejor jugador del partido.

Kylian Mbappé, sigue en la pelea y no deja respirar a Lionel Messi El francés volvió a marcar e igualó al argentino en la pelea por la Bota de Oro

Mbappé abrió el marcador con un espectacular disparo cruzado en la segunda mitad, y se marchó sustituido cuando la ventaja ya era de dos goles. En el banquillo se le vio con una bolsa de hielo en el tobillo derecho.

"Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido", agregó el ariete, que con este suma ocho goles en el torneo, igualado con Lionel Messi por la Bota de Oro.

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El delantero del Real Madrid también tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada francesa, asegurando que les dan mucha fuerza para pelear los partidos.

"Vamos a intentar hacer lo posible para que sigan siendo aún más para los próximos encuentros", sostuvo.

Francia jugará las semifinales el próximo martes en el estadio de Dallas. Su rival saldrá del cruce entre España y Bélgica, que juegan este viernes en Los Ángeles.