Kylian Mbappé, sigue en la pelea y no deja respirar a Lionel Messi

Héctor Cantú

Kylian Mbappé se ha convertido de nueva cuenta en el gran referente de Francia en la Copa del Mundo 2026, luego de colaborar en los dos goles con los que eliminaro a Marruecos.

Mbappé vino de atrás. Falló un penal y logró sacarse la espina para marcar su octavo gol en la Copa del Mundo.

Lo más destacado, es que los registros de ‘Kiki’ con Les Bleus es de un promedio de gol por partido, convirtiéndolo en el referente máximo en la historia del futbol francés.

Ahora, Mbappé buscará aumentar su cuota goleadora en las semifinales y volver a ser determinante para lograr la tercera final en un Mundial consecutiva para Francia, algo que en el pasado solo consiguieron Alemania Occidental (1982,1986 y 1990) y Brasil (1994, 1998, 2002).