Países Bajos agenda amistoso ante Argelia rumbo al Mundial

La 'Naranja Mecánica' se medirá al conjunto africano en Róterdam.

Los Países Bajos disputarán un partido de preparación antes del Mundial contra Argelia, también finalista, en Róterdam, informó el lunes la Federación Neerlandesa de Futbol.

El partido amistoso del 3 de junio será el último encuentro de la selección europea antes de viajar a Estados Unidos, donde se espera que dispute otro partido de preparación antes de su primer encuentro del Grupo F contra Japón en Dallas el 14 de junio.

Duelazos de alarido en la fase de grupos del Mundial

México vs Sudáfrica, Grupo A, 11 de junio
Brasil vs Marruecos, Grupo C, 13 de junio
Países Bajos vs Japón, Grupo F, 14 de junio
Bélgica vs Egipto, Grupo G, 15 de junio
Francia vs Senegal, Grupo I, 16 de junio
Inglaterra vs Croacia, Grupo L, 17 de junio
Argentina vs Austria, Grupo J, 22 de junio
Escocia vs Brasil, Grupo C, 24 de junio
Ecuador vs Alemania, Grupo E, 25 de junio
Uruguay vs España, Grupo H, 26 de junio
Noruega vs Francia, Grupo I, 26 de junio
Colombia vs Portugal, Grupo K, 27 de junio

Argelia está en el Grupo J del Mundial junto con Argentina, Austria y Jordania.

Países Bajos tiene a otro país norteafricano, Túnez, en su grupo y jugará contra él en Kansas City el 25 de junio.

La Selección Neerlandesa disputará dos amistosos este mes, contra Noruega en Ámsterdam y contra Ecuador en Eindhoven.

Holanda desata la locura y empata a Argentina con doblete de Weghorst

Al 83', cinco minutos después de haber entrado al campo, Wout Weghorts descontó con un cabezazo para el 2-1.
Y al 90'+11, tras una jugada de laboratorio de tiro libre, tomó el baló en la barrera y puso su doblete.
Todo indicaba que Argentina estaba clasificado cuando Messi puso e. 2-0 al 73', pero se dio otra gran sorpresa en Catar 2022.

