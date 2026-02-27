Países Bajos agenda amistoso ante Argelia rumbo al Mundial

Reuters

Los Países Bajos disputarán un partido de preparación antes del Mundial contra Argelia, también finalista, en Róterdam, informó el lunes la Federación Neerlandesa de Futbol.

El partido amistoso del 3 de junio será el último encuentro de la selección europea antes de viajar a Estados Unidos, donde se espera que dispute otro partido de preparación antes de su primer encuentro del Grupo F contra Japón en Dallas el 14 de junio.

Argelia está en el Grupo J del Mundial junto con Argentina, Austria y Jordania.

Países Bajos tiene a otro país norteafricano, Túnez, en su grupo y jugará contra él en Kansas City el 25 de junio.

La Selección Neerlandesa disputará dos amistosos este mes, contra Noruega en Ámsterdam y contra Ecuador en Eindhoven.