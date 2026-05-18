Publicación: lunes 18 de mayo de 2026

EFE

Oliver Kahn en contra del regreso de Manuel Neuer

El exportero se mostró en desacuerdo de la vuelta del guardameta a la Selección Alemana

El exportero del Bayern Munich y de la selección alemana Oliver Kahn se pronunció en contra de que Manuel Neuer regrese al combinado germano, una posibilidad que el seleccionador Julian Nagelsmann no ha querido descartar con claridad.

"Si Julian Nagelsmann tiene la idea de hacer ahora un cambio en la portería sería algo aventurero", dijo Kahn al programa Doppelass del canal Sport1.

Kahn señaló que un retorno de Neuer para desplazar a Oliver Baumann, que ha sido el titular, afectaría a todo el equipo y pondría en duda la credibilidad de Nagelsmann, que anunciará la lista de convocados para el Mundial el próximo jueves.

La celebración de Bayern Munich por ganar la Bundesliga no tuvo límites

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Bayern Munich festejó el inicio de una nueva era al conquistar la Bundesliga por segunda temporada consecutiva y en la celebración hubo de todo
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En la última jornada de la Bundesliga, Neuer sufrió molestias en el gemelo izquierdo y fue sustituido, y hay dudas de que pueda estar el sábado en la final de la Copa de Alemania que el Bayern disputará contra el Stuttgart.

Kahn dijo que al final de su carrera él mismo se había dado cuenta de que su cuerpo necesitaba más tiempo para regenerarse.

"Puntualmente es posible, pero es difícil dar pleno rendimiento día tras día. El cuerpo es más frágil, necesita más tiempo para recuperarse. Jugar un Mundial a alto nivel sería un desafío violento para Manuel".

Alemania llegará al Mundial 2026 con una racha de siete victorias en fila

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Neuer, de 40 años, renunció en su momento a la selección para concentrarse plenamente en el Bayern.

Kahn considera que Nagelsmann debe darle plena confianza a Baumann y advirtió del peligro de que, si es convocado, Neuer no pueda ir al Mundial por sus problemas en el gemelo.

"Si Nagelmann planea llevar a Nauer y luego no puede porque se ha lesionado, ¿qué le va a decir a Baumann para que esté con plena confianza en la portería?".

La Selección Alemana realizó un entrenamiento a puertas abiertas

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La 'Mannschaft' abrió las puertas de su práctica en Wolfsburg previo a los duelos contra Luxemburgo y Eslovaquia con los que cerrará la eliminatoria UEFA rumbo al Mundial 2026
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Al final del entrenamiento, los jugadores tuvieron contacto con la afición
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