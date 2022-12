"No tengo por qué disculparme con México": Lionel Messi tras la polémica con el jersey

Más que una disculpa, los aficionados mexicanos seguro hubieran querido un gol más de Lionel Messi en el partido ante Polonia. Pero ni una ni otra y mientras la ‘Albiceleste’ se prepara para enfrentar a Australia en octavos de final, el Tri se ha ido eliminado penosamente de Catar 2022.

Eso sí, el astro argentino ofreció unas breves palabras para darle fin a la polémica por supuestamente haber pateado y pisado la camiseta de la Selección Mexicana, un hecho que provocó la indignación de algunos aficionados mexicanos y en especial del boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“Fue un malentendido, quien me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. No tengo que disculparme, porque no le falté el respeto a la gente de México, ni al equipo, ni a nadie”, aseguró Lionel en palabras rescatadas por la periodista Verónica Brunati al final del encuentro ante Polonia.

¿Lionel Messi pateó y pisó la camiseta de México? Están exagerando un poco Indignación por parte de la afición mexicano por los festejos de la 'Albiceleste' en Catar

Argentina venció 2-0 al equipo europeo, pero aunque México iba ganando por el mismo marcador a Camerún, aún se necesitaba un gol más para que el equipo ‘azteca’ pudiera calificar, cosa que no sucedió por parte de la ‘Albiceleste’ y tampoco por el Tri, que finalmente en tiempo de compensación terminó encajando el tanto de Arabia Saudita que lo dejó ya sin chances por diferencias de goles.

Antes de las palabras de Messi, la polémica comenzó a cerrarse cuando el capitán del Tri Andrés Guardado salió en defensa de la ‘Pulga’, al asegurar que, dejar las camisetas en el piso (incluso esa del Tri que le pertenecía a él mismo) es típico de cualquier vestidor y no una falta de respeto hacia México.

‘Canelo’ Álvarez se disculpó con Messi y él se limitó a reiterar que nunca le faltó el respeto a la Selección Mexicana, tan solo le metió un golazo y puso una asistencia en su partido durante el Mundial de Catar.