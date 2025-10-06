Nico O'Reilly toma el lugar de Reece James en la Selección Inglesa

Redacción FOX Deportes

Thomas Tuchel llamó al defensa del Manchester City, Nico O'Reilly, para ocupar la plaza de Reece James, de Chelsea quien se cayó de la convocatoria por lesión para medirse a Gales en un amistoso y a Letonia en la sexta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026.

El joven, de 20 años, recibió su primera convocatoria absoluta tras haber sido llamado inicialmente por el equipo sub-21, pero, tras la lesión de James, que se marchó con molestias en su encuentro frente a Liverpool, ha sido ascendido para disputar los dos próximos encuentros.

O'Reilly, formado en la cantera de los 'Citizen' y habitual en las categorías inferiores de Inglaterra desde Sub-15 hasta Sub-20, subió al primer equipo nacional para enfrentarse primero a Gales en un partido amistoso en Wembley el jueves 9 de octubre.

El siguiente compromiso será Riga para enfrentarse a Letonia en un duelo clasificatorio al Mundial 2026, el martes 14 de octubre.