Mikel Oyarzabal recuerda el camino de España: “Somos los mismos”

EFE

Mikel Oyarzabal, delantero de la Selección Española, aseguró este lunes que no le dan “importancia” a la condición de favorito que se le presupone a su equipo en el Mundial 2026, al contrario que en la Eurocopa 2024, alertó contra las “sorpresas” en el torneo y remarcó que está “disfrutando del futbol y la vida”.

“En el grupo se puede hablar más o menos, al contrario que en la Eurocopa, que nadie nos daba por favoritos, pero somos los mismos de la Eurocopa. Nos lo tomamos igual, con seriedad y confianza (...) Creo que hay muchas selecciones. Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina… Hay muchas, pero creo que seguro que hay sorpresas. Hay selecciones que quizá no todo el mundo cuenta con ellas que van a dar mucho que hablar”.

En los primeros días, el técnico, Luis de la Fuente, no les pide “nada especial”. “Entrenar un poquito para no perder ritmo, conviviendo, haciendo grupo, que es muy importante para el míster y para nosotros y, cuando se vayan acercando los partidos, iremos concentrándonos en cada rival”, declaró.

Mikel Oyarzábal pone de cabeza al Barcelona

“Nos conoce muy bien a todos, ha coincidido prácticamente con todos en las categorías inferiores y sabe lo que cada jugador en cada momento le puede dar. Eso es muy importante a la hora de decidir. Tiene ese momento de decir o ver qué jugador puede ayudarte más o menos”.

Y destacó la fortaleza del vestuario: “Obviamente, si luego en el campo no rindes de poco vale, pero creo que es muy importante que esa convivencia sea respetuosa, sea agradable, que estar aquí sea fácil el día a día, porque son muchos días, muchos momentos que estamos juntos y cuanto más a gusto se esté en esa convivencia mejor va a ser para el grupo”.

“Con muchos ya llevamos muchos días, muchas semanas con partidos, nos llevamos muy bien y, cuando no te ves durante tiempo, siempre tienes cosas de las que hablar. El grupo que tenemos tiene una competencia muy sana y muy respetuosa”.

Mikel Oyarzabal marcó un 'Hat trick' histórico con la Selección Española

Mikel Oyarzabal es un especialista goleador en las finales. Ya marcó en el duelo decisivo de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra. “Tengo la suerte de marcar en todas y ojalá se dé la oportunidad en el simple hecho de jugar y ojalá se pueda dar el hecho de marcar. Si te toca jugar, ayudar en el campo y, si no, intentar ayudar para que el equipo salga beneficiado”.

A los más jóvenes o debutantes, Oyarzabal les transmite “que disfruten, que sean ellos mismos”. “Si están aquí, al final es porque consideran que nos pueden ayudar, tienen talento, compromiso y lo pongan a disposición del equipo”, añadió el futbolista, que fue preguntado por su condición de líder: “No lo sé. Yo soy yo. Intento ayudar cuando pueda”.

No sabe el atacante de la Real Sociedad si es su “mejor momento o no”. “Es verdad que me encuentro bien, estoy disfrutando del futbol, de la vida, soy feliz y eso es muy importante”, recalcó.