México podría enfrentar a Agentina y a Francia antes del Mundial

Redacción FOX Deportes

Si México no puede asegurar un Mundial exitoso, cuando menos quiere prometer una preparación de alto calibre y por eso, ya se encuentra en pláticas para jugar contra selección de primerísimo nivel.

¿De verdad el Tri enfrentará a Argentina y a Francia, los últimos dos campeones del mundo, en las semanas previas al Mundial?

“Es una posibilidad”, fue lo que respondió Mikel Arriola en un encuentro con los medios de comunicación al término del sorteo del Mundial, donde el Tri compartirá el Grupo A con Corea del Sur Sudáfrica y una selección europea que se definirá tras el repechaje de la UEFA en marzo.

🗣 "Estamos empezando pláticas con muy diversas Federaciones"



Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, asegura que ya planean más partidos para 2026 ⚽🇲🇽 pic.twitter.com/MFa7Omp4pZ — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 5, 2025

“Todas las federaciones están aquí. Creo que Estados Unidos, México y Canadá van a recibir mucha demanda por territorialidad, muchos equipos van a querer venir aquí a jugar para emular condiciones de juego, entonces hay que aprovechar eso”, vaticinó el directivo tras en Washington D.C.

“¿Francia y Argentina? Sí, hay esas posibilidades. No hay nada cerrado. Puede cambiar mucho de hoy a mañana, pero Javier nos está pidiendo equipos triple A y hoy tendrá que sentarse con su cuerpo técnico para hacer definiciones más específicas”, explicó el también presidente de la Liga MX.

El Tri iniciará su concentración a principios de mayo, casi mes y medio antes de su debut ante Sudáfrica.