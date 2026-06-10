México, favorito incalculable para la inauguración contra Sudáfrica

Redacción FOX Deportes

Por historia, valor de plantilla, ranking FIFA y la incalculable ventaja que puede ofrecer jugar un Mundial en casa, solo la victoria sería aceptable para la Selección Mexicana en su debut contra Sudáfrica.

La Copa del Mundo 2026 abre con los mismos protagonistas que en Sudáfrica 2010 y así como el Tri logró ‘salir vivo’ de aquel encuentro con un empate 1-1 en el Soccer City de Johannesburgo, el conjunto ‘Bafana Bafana’ buscará olvidarse del pánico escénico y sumar en su primer encuentro.

Para este Mundial avanzan hasta tres equipos, pero dados los perfiles de ambas selecciones, México espera hacerlo en primer lugar, mientras que su rival se confirmaría con superar la fase de grupos por primera vez en si historia; todo un desafío, pues después enfrentará a Chequia y a Corea del Sur.

Así llegan el Tri y Sudáfrica para el duelo inaugural del Mundial en la Ciudad de México: