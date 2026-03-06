México blindará las sedes del Mundial

EFE

México desplegará a unos 99,000 efectivos de las fuerzas del Estado y del ámbito de la seguridad privada para blindar las tres sedes del Mundial (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) con el objetivo de mostrar un país "confiable, seguro y organizado" ante la comunidad internacional.

Así lo informó este viernes el general Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026, durante la conferencia presidencial desde Zapopan, en el estado occidental de Jalisco, desde donde detalló la estrategia en materia de seguridad para el torneo deportivo.

Según explicó, habrá tres fuerzas de tareas conjuntas, una por cada sede mundialista, que estarán integradas por 20,000 miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la Guardia Nacional, y por 55,000 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC), así como por efectivos de seguridad privada, lo que elevará a cerca de 100,000 el número del personal desplegado.

En cuanto al equipamiento, se movilizarán 2,100 vehículos militares, 378 vehículos civiles para integrar las escoltas de los mandatarios y las delegaciones de futbol de países extranjeros o 24 aeronaves como parte de la vigilancia aérea.

Además, destacó el general Villalvazo, también tendrán 33 drones de vigilancia y monitoreo o carpas descontaminadoras.

En los meses del Mundial (junio y julio) las fuerzas militares coordinarán los vuelos para que las zonas de "libre vigilancia" aérea puedan estar disponibles para evitar "incursiones no deseadas".

"Tendremos sistemas antidrones para la mitigación de cualquier artefacto volador que no esté en nuestra lista blanca (...) Por eso invitamos a los aficionados que tienen sus drones que se abstengan si es que no están registrados en la lista blanca para volar estos aparatos".

Los puntos de especial interés, como aeropuertos, hoteles, zonas de entrenamiento y estadios tendrán un dispositivo particular de seguridad "inmediata, mediata y lejana".

El despliegue también estará integrado por 88 perros especializados en capacidades de detección de explosivos.

El debate sobre la seguridad de la Copa del Mundo se avivó tras la oleada de violencia que sufrieron varias regiones del país tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ , en un operativo federal.

Especialmente, en Guadalajara, capital de Jalisco, que fue uno de los epicentros de la ola de violencia desatada por el crimen organizado tras la muerte de 'El Mencho' en un pequeño pueblo al sur de la ciudad.

En este marco, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha sostenido en días recientes que México mantiene su condición de sede y que existe coordinación con la FIFA en materia de logística y seguridad en las ciudades anfitrionas.

México será sede de la Copa Mundial por tercera vez, tras los torneos de 1970 y 1986, y recibirá 13 partidos repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte)