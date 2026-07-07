Mauricio Pochettino, en la cuerda floja con Estados Unidos

Reuters

La Federación Estadounidense de Fútbol dijo que reanudará las conversaciones con Mauricio Pochettino sobre su futuro luego de un periodo de "descanso y reflexión" tras la eliminación el equipo 4-1 en los octavos de final del Mundial ante Bélgica.

El contrato de Pochettino, de 54 años, expira tras el torneo, y su futuro se ha convertido en una cuestión central tras el decepcionante final de la campaña de una selección que esperaba llegar lejos como local.

La federación afirmó que había mantenido "conversaciones positivas" con Pochettino antes del torneo y que ambas partes acordaron continuar las conversaciones después de una pausa.

"Sentimos un gran respeto y gratitud hacia Mauricio, su cuerpo técnico y todos los que forman parte del programa", declaró U.S. Soccer en un comunicado el martes.

El argentino, al que se vio dando patadas a botellas de agua en la banda, frustrado, durante el partido de octavos de final disputado en Seattle, aún no se ha pronunciado sobre su futuro.

Tras el partido, afirmó que había habido "cosas buenas y otras no tan buenas" en sus casi dos años al frente del equipo, y añadió que la experiencia había sido "increíble".

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La federación estadounidense reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer.

Pochettino, exentrenador del Tottenham Hotspur, el París Saint-Germain y el Chelsea, fue contratado en septiembre de 2024 con el objetivo de convertir a Estados Unidos en un serio aspirante al título.