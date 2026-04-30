Luis de la Fuente reconoce que "el número de partidos lleva al límite al jugador"

EFE

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha advertido de que “el número de partidos lleva al límite al jugador” a 45 días del Mundial, durante un coloquio en Madrid centrado en el estado físico y las lesiones en el deporte de élite.

El técnico ha reconocido la preocupación por la situación de algunos internacionales y ha asegurado que el equipo afronta el torneo “con tranquilidad e ilusión” tras meses de preparación. “Estamos viendo las bajas y deseando que se recuperen y que no haya más”, ha señalado.

Asimismo, ha insistido en la dureza del futbol actual y en el riesgo constante al que están expuestos los jugadores. “El futbol es una actividad de máximo riesgo”, ha afirmado, al tiempo que ha defendido la coordinación entre entrenadores, preparadores físicos y servicios médicos para reducir el impacto de las lesiones.

Sobre el calendario, el seleccionador ha asumido la acumulación de encuentros como un factor inevitable. “Sabemos que hay muchos partidos, es lo que hay”, ha indicado, en alusión a la necesidad de gestionar esfuerzos mediante rotaciones en plantillas amplias.

El doctor Óscar Celada, responsable médico de la selección, ha respaldado este análisis y ha señalado que las lesiones musculares son las más frecuentes en este contexto. “Una cosa es recuperarte y otra recuperar el máximo nivel”, ha explicado.

De la Fuente también ha abordado el funcionamiento interno del grupo y ha defendido la importancia de los valores en el vestuario. Ha criticado las reacciones negativas ante las sustituciones y ha asegurado que “es una falta de respeto al compañero”, al considerar que el equipo debe prevalecer sobre el individuo.

Por último, ha mostrado ambición de cara al torneo internacional. “Tenemos todo para pelear por ser campeones del mundo”, ha afirmado, aunque ha recordado que otras selecciones parten con el mismo objetivo.