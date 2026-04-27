Luca Zidane sufre fracturas y enciende las alarmas de cara al Mundial

Reuters

Luca Zidane, portero del Granada, ha sufrido fracturas en la mandíbula y el mentón en la derrota 4-2 ante el Almería en La Liga 2, lo que pone en duda su participación en el Mundial con Argelia.

El hijo de Zinedine Zidane abandonó el terreno de juego el domingo por la noche tras sufrir una conmoción cerebral en un choque con un rival.

Según informó la prensa local, el portero podría perderse el torneo, que se celebrará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio.

Confirmados los 10 partidos de la fase de grupos que se jugarán en México

Luca Zidane, nacido en Marsella, comenzó a representar a Argelia tras haber jugado con Francia en las categorías inferiores. Ayudó a su equipo a alcanzar los cuartos de final de la última Copa Africana de Naciones.

El jugador, de 27 años, ha disputado 26 partidos en La Liga 2, donde el Granada ocupa el puesto 14, con 45 puntos.

Argelia se enfrentará a la vigente campeona, Argentina, el 16 de junio, antes de medirse a Jordania y Austria en el Grupo J del Mundial.