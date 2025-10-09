Publicación: jueves 9 de octubre de 2025

EFE

Los Mundiales de futbol podrían jugarse en invierno

La FIFA analiza la posiblidad de cambiar las fechas para las Copas del Mundo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, abrió este jueves en la asamblea de la European Football Clubs (EFC, antigua ECA), la posibilidad de cambiar las fechas de los Mundiales a partir de 2030, tal y como se hizo para el de Qatar 2022.

"Parece bastante obvio para el Mundial, pero no se puede jugar en algunos lugares en verano, así que podríamos tener que cambiar el calendario", dijo a los medios en Roma, lugar en el que se celebró la asamblea anual de la EFC, tras su intervención oficial.

"Lo estamos discutiendo, pero no solo para ese Mundial, la reflexión es general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto. Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a una conclusión. Solo tenemos que tener la mente abierta", añadió.

Por su parte, el catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la EFC, comentó al respecto que no hay que "tener miedo de los cambios", pero que lo debatirán con todos los actores protagonistas antes de la decisión final.

Con ustedes: TRIONDA, el balón oficial del Mundial 2026

Cuenta con los tres colores representativos de cada nación.
Cuenta con 4 paneles con figuras geométricas que reproducen las ondas a las que hace referencia su nombre.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue el encargado de presentar el TRIONDA.
Tiene un sensor de movimiento que envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones.
Tiene costuras profundas para darle estabilidad cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica.
Los paneles forman un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones.
Está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos

"Es un tema importante como para decir nada seguro ahora mismo. Queremos que participen todos los actores en el desarrollo del calendario. Tenemos que tomarnos tiempo para pensarlo. No tenemos que tener miedo de los cambios si son para bien", apuntó en la rueda de prensa posterior al encuentro con los más de 800 clubes.

"Es muy difícil decir algo ahora. Tenemos que estudiar todas las opciones. ¿Algo tiene que cambiar?  Sí, claro. Tenemos que sentar en la mesa a todos, jugadores y entrenadores también, que son los que trabajan todo el día y están en el campo", sentenció.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS