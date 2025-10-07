Publicación: miércoles 8 de octubre de 2025

Mohamed Salah lleva al Mundial a Egipto con inolvidable doblete

El delantero tuvo una noche inspirada con su selección que jugará la Copa del Mundo 2026

La selección de Egipto volverá a disputar, ocho años después, la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar este miércoles su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 0-3 a Yibuti.

Un claro triunfo en el que jugó un papel fundamental el delantero Mohamed Salah, que tras perderse el pasado Mundial de Catar no estaba dispuesto a que los 'faraones' volviesen a quedarse fuera de la gran fiesta del fútbol mundial.

Tal y como dejó claro el delantero del Liverpool a los catorce minutos al convertir, con su habitual contundencia, un buen pase en profundidad de Trezeguet en el 0-2, que dejó sentenciada la contienda apenas casi empezada.

Una circunstancia que no aplacó la voracidad de Salah que redondeó la victoria del conjunto egipcio a los 84 minutos al resolver con un magnifico toque de primeras (0-3) un pase en largo de Marwen Ateya.  

Tres tantos que sirvieron para que Egipto contabilice el próximo verano su cuarta presencia en una fase final de la Copa del Mundo, tras participar en los Mundiales de Italia 1934  y 1990 y Rusia 2018, en la que los 'faraones' no lograron pasar de la fase de grupos.

Mohamed Salah llegó a 50 goles en la Champions League

Liverpool venció 1-0 a Girona con un gol de Mohamed Salah a los 63 minutos
El egipcio alcanzó 50 dianas en la Champions League y se metió entre los 10 goleadores históricos del torneo
Mo Salah está a uno de Thierry Henry quien marcó 51 en la Liga de Campeones
'El Faraón' es el primer jugador en la historia del Liverpool en marcar 50 goles en competencias europeas

Una cita mundialista en la que todavía no tiene asegurada su presencia Ghana, pese a afianzarse en la primera plaza del grupo I, tras golear este miércoles por 0-5 a la República Centroafricana.

Y es que el equipo ghanés, en el que jugó de inicio el centrocampista del Villarreal Thomas Partey, autor de uno de los tantos, necesitaba además de la victoria el tropiezo de Madagascar, que se impuso por 1-2 a Comores.

