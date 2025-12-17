Los jugadores que apuntan a ser las figuras de Estados Unidos en el 2026

Héctor Cantú

Estados Unidos ha construido una nueva generación de futbolistas que están llamados a ser la nueva revolución de las Barras y las Estrellas en el Mundial que se jugará en casa.

Mauricio Pochettino ha ido construyendo, bajo su tutela, un equipo que con el paso de los partidos se ha vuelto mucho más rocoso y con mejor desenvolvimiento dentro del terreno de juego. Así se refleja en los últimos partidos donde vencieron a Australia, Paraguay y Uruguay.

Uno de los jugadores llamados a ser el referente en la delantera es Alex Freeman, el goleador de Orlando City quien ha alcanzado 13 partidos disputados con la Selección con la que marcó 2 tantos en el último encuentro.

Otro de los futbolistas que están llamados a ser referentes en la próxima Copa del Mundo es Diego Luna, el futbolista del Real Salt Lake que ya alcanzó 18 representaciones con el combinado máximo.

Fue un futbolista clave en la pasada Copa Oro y vio minutos en los últimos partidos amistosos en los que también anotó ante los charrúas en el último duelo de preparación del 2025.

Giovanni Reyna ha llegado al Borussia Mönchengladbach en búsqueda de más minutos que le permitan recuperar el nivel que requiere en la Selección donde ya alcanza 34 partidos oficiales disputados.

Aunque quedó relegado de por lesiones de las últimas convocatorias, es un jugador que formará parte del combinado del Mundial 2026.

Estados Unidos se medirá a Paraguay, Australia y un rival aún por definir en la primera fase de la próxima Copa del Mundo.