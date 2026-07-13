Los datos no mienten, Lionel Messi 'camina' en este Mundial

Héctor Cantú

Lionel Messi ha escrito otra página dorada en la historia del Mundial 2026, el sexto de una brillante carrera en la que alcanzó su tercera semifinal.

A sus 39 años, el capitán de la Selección Argentina sigue siendo determinante y un referente del futbol mundial. Sus ocho goles, que lo tienen como líder de goleo junto con Kylian Mbappé, son prueba de ello.

Y para marcar diferencias, Messi no necesita correr más que nadie. Su inteligencia futbolística le permite aparecer en el momento preciso para distribuir el balón y definir las jugadas. Un genio capaz de caminar por la cancha y, aun así, dominar un partido en una Copa del Mundo.

El jugador de Inter Miami, de acuerdo con datos de Opta, apenas supera los dos sprints por cada 90 minutos disputados, el registro más bajo entre los futbolistas de las cuatro selecciones semifinalistas.

El capitán de la 'Albiceleste' acumula poco más de 46.1 kilómetros recorridos en lo que va del Mundial, una cifra que lo coloca como el quinto jugador de Argentina con mayor distancia cubierta. Sin embargo, al ser el segundo futbolista con más minutos disputados en todo el torneo, también registra uno de los promedios más bajos de kilómetros recorridos por minuto dentro de su selección.

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En cuanto a velocidad, Messi tampoco figura entre los 10 argentinos con mejores registros. Julián Álvarez lidera ese apartado con una velocidad promedio de 6.2 km/h, mientras que el '10' aparece en el puesto 580 del Mundial, con un promedio de 4.5 km/h.

El Mundial 2026 quedará marcado como el de la despedida de un Messi, quien se convirtió en esta edición, en el máximo goleador en la historia de los mundiales y que 'caminaba' en los terrenos de juego.