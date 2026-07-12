Los 4 jugadores que vieron la roja por simular en un Mundial

Héctor Cantú

Los cuartos de final estuvieron enmarcados por la polémica, en especial el duelo entre Argentina y Suiza, donde el jugador Breel Embolo fue expulsado por simulación.

Este caso no es el único en el que un jugador es enviado a las regaderas por simular una falta. Aquí los cuatro casos que se han dado en Mundiales anteriores.

Francesco Totti. (Italia, Mundial 2002)

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Italia quedó eliminada del Mundial 2002 a manos de la local Corea luego de un trabajo por demás cuestionado del ecuatoriano Byron Moreno. Totti recibió una segunda tarjeta en el primer tiempo extra por ir al piso en lo que fue sancionado como una simulación.

Las repeticiones demostraron que, aunque el jugador número 22 de Corea tocó el balón, era inevitable que Totti se mantuviera en pie dentro del área.

Luis Pérez (México. Mundial 2006)

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El mexicano Luis Pérez fue expulsado en el duelo donde México cayó por 2-1 ante Portugal. El jugador mexicano recibió la primera amarilla al minuto 26 de tiempo corrido luego de una patada sobre Nuno Maniche.

Al minuto 60, en una jugada dentro del área, Luis Pérez fue derribado por segeunda ocasión por Miguel. El árbitro entendió que no existió falta alguna y que el mexicano se dejó caer buscando un segundo penal que le permitiera empatar el encuentro.

Pérez fue expulsado y con ello quedó sin posibilidad de jugar los octavos de final.

Asamoah Gyan. (Ghana. Mundial 2006)

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En el mismo Mundial, el ghanés Asamoha Gyan fue expulsado por doble amarilla. La primera de ellas recibida cuando su selección perdía 2-0 al minuto 47. Gyan pateó la pelota y recibió el primer cartón preventivo.

A 10 minutos del final, Asamoah entró al área y se dejó caer fingiendo que Juan le había obstruido el camino. EL árbitro le mostró el segundo cartón y lo envió a las regaderas.

Breel Embolo (Suiza. Mundial 2026)

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El último caso ha sido en el presente Mundial cuando el VAR alertó al árbitro de una decisión mal tomada en la que, primero, amonestó a Leandro Paredes por una falta sobre Embolo. Sin embargo, al ser revisada, el juez central decidió quitar la amonestación al jugador argentino y mostrársela al representante de Suiza por simular una falta.

Esta segunda amarilla significó la expulsión de Embolo y por lo tanto dio a Argentina la posibilidad de finalizar el partido con mayoría numérica.