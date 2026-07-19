Lionel Scaloni pone en duda su continuidad con Argentina

Héctor Cantú

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, dijo el domingo tras la derrota en la final del Mundial que "seguramente" no seguirá al frente del equipo una vez que su contrato finalice en diciembre.

Scaloni asumió tras el fracaso de la selección en el Mundial de 2018 y sucedió a Jorge Sampaoli, tras formar parte de su cuerpo técnico.

Forever grateful, Lionel 🩵 pic.twitter.com/Kztl2PP2p5 — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 20, 2026

Bajo el mandato de Scaloni, Argentina ganó dos ediciones de la Copa América, un Mundial y una Finalíssima, además de llegar a otra final de la Copa del Mundo.

"Hasta diciembre estoy si el presidente (de la federación argentina) quiere, después va a ser complicado, también es justo que se pueda cambiar (...) lo que tiene que permanecer es el espíritu de grupo", dijo el entrenador a periodistas horas después de la derrota en la final.

Al ser repreguntado sobre si se estaba despidiendo, el DT señaló: "Hasta diciembre (sigo) y después seguramente corte. Alguna vez todo proceso se termina, este ha sido maravilloso, espectacular".

El domingo, España venció 1-0 a Argentina en la prórroga de la final de la Copa del Mundo, en un partido en el que dominó de inicio a fin y que puso fin al sueño de la "albiceleste" de repetir la consagración de Qatar y conseguir su cuarta estrella en Estados Unidos.

Lionel Messi, sin corona y sin Bota de Oro

En la rueda de prensa tras el partido, el DT había dejado en duda su continuidad.

"Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo", señaló.

"No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto, hay que hablarlo", agregó antes de comenzar a llorar.

A partir de allí, el entrenador de 48 años habló de forma ininterrumpida, tratando de controlar las lágrimas y la emoción.

"Este es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo, el cuerpo técnico, los jugadores. Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo", señaló.

"Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado, que en mi vida pensé q íbamos a estar en este lugar, con el cuerpo técnico (...) Para seguir se necesitan muchas cosas, sobre todo resetearse. Va a ser difícil volver a armar un grupo como este, me duele en el alma, lo siento", agregó antes de retirarse abruptamente de la rueda de prensa entre lágrimas.