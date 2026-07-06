Lionel Messi, a mantener viva su racha goleadora ante el Egipto de Mohamed Salah

Héctor Cantú

La Selección Argentina continúa con su camino en la defensa del título mundial y ahora tendrá que medirse con una poderosa Selección Egipcia que ya hizo historia al clasificarse por primera vez a una fase de eliminación directa en la Copa del Mundo.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, un duelo que promete captar los reflectores con dos de las máximas figuras del futbol mundial como protagonistas, decididas a guiar a sus equipos hacia los cuartos de final.

Por un lado aparece Lionel Messi, quien está a un paso de alcanzar los 30 partidos disputados en Copas del Mundo. El encuentro ante Egipto será el número 29 de su carrera, en el que podría ser su último Mundial.

Del otro lado estará Mohamed Salah, quien llega con la mira afinada tras marcar en el partido anterior, en el que los 'Faraones' superaron por primera vez una ronda de eliminación directa en la historia del torneo.

Además, Argentina buscará enlazar su octava victoria consecutiva frente a selecciones africanas en la Copa del Mundo. La última vez que la 'Albiceleste' cayó ante un representativo de ese continente fue en Italia 1990, cuando fue derrotada 1-0 por Camerún.