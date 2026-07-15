Héctor Cantú
Leo Messi es Bota de Oro hasta este momento
La Pulga ocupa la primera posición en la tabla de goleadores
Ha sido un partido redondo para Lionel Messi, quien se convirtió en el gran protagonista de Argentina en la victoria por 2-1 sobre Inglaterra.
Messi fue el gran artífice del boleto para la final al haber contribuido con los dos pases de gol que llevaron a la Albiceleste a la gran final del torneo.
Aunque en esta ocasión Leo no marcó, sus dos pases de gol le colocan como campeón de goleo a falta de un partido por disputarse.
Aunque en la cantidad de goles el capitán del Inter Miami está empatado con Kylian Mbappé de Francia (8 tantos cada uno), las 4 asistencias que Messi acumula en el Mundial le colocan por encima del jugador del Real Madrid.
Mbappé tiene aún pendiente el partido por el tercer lugar ante Inglaterra, donde deberá marcar más goles para superar a Leo para quedarse con el campeonato de goleo.
Por su parte, Messi jugará la final ante España en el que probablemente sea su último partido en un Mundial y tal vez, también lo sea, con su selección.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT