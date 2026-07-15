Publicación: jueves 16 de julio de 2026

Héctor Cantú

Leo Messi es Bota de Oro hasta este momento

La Pulga ocupa la primera posición en la tabla de goleadores

Ha sido un partido redondo para Lionel Messi, quien se convirtió en el gran protagonista de Argentina en la victoria por 2-1 sobre Inglaterra.

Messi fue el gran artífice del boleto para la final al haber contribuido con los dos pases de gol que llevaron a la Albiceleste a la gran final del torneo.

Aunque en esta ocasión Leo no marcó, sus dos pases de gol le colocan como campeón de goleo a falta de un partido por disputarse.

Aunque en la cantidad de goles el capitán del Inter Miami está empatado con Kylian Mbappé de Francia (8 tantos cada uno), las 4 asistencias que Messi acumula en el Mundial le colocan por encima del jugador del Real Madrid.

8 datos de locura sobre el nuevo récord mundial de Lionel Messi

Impone un nuevo récord de goles marcados por un jugador en Copa del Mundo con 18 goles
Tercer partido consecutivo en un Mundial en el que marca, al menos, un doblete
Sexto partido consecutivo en el que Leo Messi anota en una Copa del Mundo
Tercer doblete marcado en una Copa del Mundo
Marcó doblete 40 años después de que lo hiciera Diego Armando Maradona el mismo día y el mismo mes
Ha participado en 28 goles (18 tantos y 9 asistencias) de la Selección Argentina en una Copa del Mundo
14 goles de los 18 logrados han sido con la pierna izquierda
Cuando Leo ha marcado, Argentina solo ha perdido un partido (Arabia Saudita en 2022)

Mbappé tiene aún pendiente el partido por el tercer lugar ante Inglaterra, donde deberá marcar más goles para superar a Leo para quedarse con el campeonato de goleo.

Por su parte, Messi jugará la final ante España en el que probablemente sea su último partido en un Mundial y tal vez, también lo sea, con su selección.

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