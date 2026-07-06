La UEFA se lanza contra la FIFA por el 'caso Balogun'

Héctor Cantú

La decisión de la FIFA de borrar la expulsión al jugador de los Estados Unidos Folarin Balogun, ha destapado una fuerte controversia a nivel mundial.

Ahora ha sido la UEFA, organismo rector del futbol europeo, la que ha puesto el dedo sobre la llaga, al cuestionar la polémica decisión de la FIFA que habría estado precedida por una llamada del presidente Dondald Trump, aceptada directamente por él.

“Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA, aseguró el mandatario en un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en plena polémica por su intervención en el Mundial de Fútbol”, aceptó el mandatario estadounidense.

La UEFA ha sido enfática al acusar a la FIFA de cruzar una línea delgada y roja que puede lastimar de manera definitiva al deporte y abre el debate a suspicacias.

“Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable. Cuando la certeza de las reglas deja de estar garantizada por sus guardianes, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competición queda socavada”, sentenció la UEFA a tra´ves de un comunicado.

Este lunes, Estados Unidos podrá contar con su goleador del Mundial, Folarin Balogun para el duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica.