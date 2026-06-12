Folarin Balogun mostró su poder goleador ante Paraguay

Hiram Marín

Folarin Balogun apareció cuando más lo necesitaba Estados Unidos. En el debut mundialista ante Paraguay, el delantero firmó un doblete que marcó el rumbo del triunfo 4-1 y encendió la ilusión de los aficionados en el arranque del Grupo D. Su actuación fue la figura de una noche redonda para los anfitriones.

Tras un autogol paraguayo que abrió el marcador, Balogun amplió la ventaja al minuto 31 con una definición que premió el dominio estadounidense. El atacante se mostró activo, encontró espacios entre líneas y se convirtió en el principal problema para una defensa que nunca logró contenerlo.

Antes del descanso volvió a golpear. Balogun firmó su segundo tanto con un potente disparo colocado en el ángulo superior, una acción que dejó el encuentro cuesta arriba para la Albirroja y permitió que Estados Unidos se marchara al vestidor con una cómoda ventaja de 3-0.

Más allá de los goles, su nombre quedó ligado a una marca histórica. El delantero se convirtió en el primer jugador de Estados Unidos en anotar dos veces en un partido mundialista desde que lo hizo Bert Patenaude.