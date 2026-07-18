Redacción FOX Deportes
La Selección Española aplazó su último entrenamiento por una tormenta eléctrica
Los futbolistas trabajaron en el gimnasio tras la caída de un rayo cerca de la práctica
El entrenamiento de la Selección Española previo a la final del Mundial 2026 fue aplazado minutos antes de dar comienzo, a las 11:00 horas locales, debido al protocolo por tormenta eléctrica.
Con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento del Melanie Lane Trainning Grounds de Nueva Jersey, la FIFA anunció el aplazamiento tras la caída de un rayo.
“El protocolo indica que el entrenamiento sobre el césped se podrá iniciar 30 minutos después del último trueno. Argentina y España van a empezar a la vez", informó la organización.
Argentina y España llevan a cabo sus sesiones de trabajo este sábado a 10 minutos por carretera de distancia y, por ello, ambos entrenamientos sobre el césped están aplazados y siguen el mismo protocolo.
Con este contratiempo, los futbolistas españoles se entrenaron en el gimnasio para preparar la final del domingo 19 de julio, día para el que no se esperan tormentas en Nueva Jersey, donde está ubicado el estadio MetLife.
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