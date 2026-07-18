La Selección Española aplazó su último entrenamiento por una tormenta eléctrica

Redacción FOX Deportes

El entrenamiento de la Selección Española previo a la final del Mundial 2026 fue aplazado minutos antes de dar comienzo, a las 11:00 horas locales, debido al protocolo por tormenta eléctrica.

¿No os parece que está hecha para esta ciudad?



Así de PRECIOSA queda la camiseta con la que jugaremos la final por las calles de Nueva York. #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/LRl2V2dlBv — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 18, 2026

Con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento del Melanie Lane Trainning Grounds de Nueva Jersey, la FIFA anunció el aplazamiento tras la caída de un rayo.

“El protocolo indica que el entrenamiento sobre el césped se podrá iniciar 30 minutos después del último trueno. Argentina y España van a empezar a la vez", informó la organización.

Tenemos un reto muy bonito por delante.



¡𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀!



Nosotros desde aquí y vosotros desde donde sea que nos estéis apoyando.



Estar unidos nos hace más fuertes 🤗.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/b4ceByn3oH — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 18, 2026

Argentina y España llevan a cabo sus sesiones de trabajo este sábado a 10 minutos por carretera de distancia y, por ello, ambos entrenamientos sobre el césped están aplazados y siguen el mismo protocolo.

Con este contratiempo, los futbolistas españoles se entrenaron en el gimnasio para preparar la final del domingo 19 de julio, día para el que no se esperan tormentas en Nueva Jersey, donde está ubicado el estadio MetLife.