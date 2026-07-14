El invicto de Fabián Ruiz con la Selección Española sigue intacto

Oscar Sandoval

España se clasificó a la final del Mundial 2026 con Fabián Ruiz como titular y también como su gran talismán. El mediocampista permanece invicto cada vez que viste la camiseta de la 'Furia Roja' y ahora tiene la oportunidad de coronar ese impresionante récord levantando la Copa del Mundo.

49 caps with Spain, 0 defeats for Fabián Ruiz. 🇪🇸 pic.twitter.com/ePlVGqymyR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

El camino de Fabián Ruiz con España comenzó en un partido de clasificación rumbo a la Eurocopa 2020 frente a Islas Feroe. Aquella noche ingresó de cambio y disputó 16 minutos, sin imaginar que iniciaría un invicto que, hasta hoy, sigue intacto.

El mediocampista se ganó un lugar en la selección durante la etapa de Robert Moreno, se consolidó con Luis Enrique y terminó por convertirse en una pieza fundamental para Luis de la Fuente. Tres seleccionadores, una misma constante: España no pierde con Fabián Ruiz sobre el terreno de juego.

El futbolista de 30 años, suma 32 victorias y 17 empates con la 'Furia Roja' y su mayor recompensa podría llegar el próximo domingo cuando dispute la final del Mundial, con la posibilidad de alcanzar los 50 partidos invicto y conquistar la segunda Copa del Mundo en la historia de España.