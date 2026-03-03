La repesca del Mundial 2026 al alcance de todos

Redacción FOX Deportes

Las entradas para las series de la repesca internacional al Mundial 2026 salieron a la venta el martes a precios de oferta en comparación con el torneo, ya que los aficionados podrán conseguir un asiento por tan solo 11,33 dólares (200 pesos mexicanos), anunció la FIFA. Only 100 days to go.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WhQR2zo98D — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 3, 2026

El torneo determinará dos de las seis selecciones restantes por clasificarse al primer Mundial de 48 equipos, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Irak, la República Democrática del Congo, Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam jugarán en dos estadios que también son sedes de la Copa del Mundo.

Italia y las selecciones que aún pelean por un lugar en el Mundial 2026

Guadalajara y Monterrey serán sedes del torneo interconfederativo del 26 al 31 de marzo, con precios de entradas que, según la FIFA, oscilarán entre los 200 y los 300 pesos mexicanos.

Los precios contrastan con los de la fase final, cuyos elevados costes han provocado las quejas de los aficionados. La entrada más barata para la fase final cuesta 60 dólares, pero los precios dinámicos y el mercado de reventa han dejado a muchos aficionados sin poder acceder a ésta.