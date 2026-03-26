La promesa de Lionel Scaloni: llevar a Messi al Mundial

Héctor Cantú

Lionel Scaloni, técnico de la Selección de Argentina, ha prometido que hará todo lo posible por que Lionel Messi juegue el próximo Mundial, una decisión que aún no está tomada por parte del futbolista.

Concentrados previo a los partidos amistosos ante Mauritania y Zambia, el entrenador confesó que aún no hay nada seguro con Leo, pero que el deseo de todos y por el bien del futbol, sería bueno ver al capitán en una Copa Mundial más.

“Haré todo lo posible para que esté. Para el bien del fútbol, es bueno que esté”, aseguró en entrevista expresa sobre el jugador del Inter Miami.

Para quien también tuvo elogios fue para el jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono, a quien consideró un jugador importante en su esquema a futuro por estar en un equipo de élite mundial.

“Está en un club muy exigente, el más exigente del mundo. Eso hace que todo se magnifique. A mí me basta con que él entienda su situación. De nosotros saldrá toda la contención y que sepa que hay que ir poco a poco. Su carrera recién empieza”, agregó.

Lionel Messi reapareció en los entrenamientos de la Selección Argentina

Finalmente, sobre la decisión q no se jugara la ‘Finalissima’ ante España, el estratega argentino lamentó que no se llegara a un acuerdo en el tira y afloja, pero no hay culpables en esta historia.

Leo Messi, quien suma 901 goles en su carrera, intentará incrementar esta cifra ante sus dos próximos rivales con la Selección Argentina, equipo con el que suma 115 goles con el represaentativo máximo de su país.