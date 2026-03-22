Sin Lionel Messi no podríamos alcanzar nuestros objetivos: Javier Mascherano

EFE

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, alabó este domingo la figura de Lionel Messi, quien volvió a ser decisivo en la victoria por 3-2 de 'Las Garzas' en la casa de NYC con un gol de tiro libre que cambió el signo del partido.

"Claramente sin él es imposible que podamos alcanzar los objetivos que tenemos planteados", afirmó Mascherano en rueda de prensa.

GOOOOOL! Another free-kick goal by him. 🔟🪄 pic.twitter.com/Jeb9L8CPB5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 22, 2026

"Tratamos de cuidarlo todo lo posible. Sabemos que él donde más cómodo se siente es jugando y es lo que mejor le hace a su físico. Ahora irá a la selección, y a la vuelta iremos viendo", comentó sobre Messi el técnico del Inter Miami, preguntado por EFE.

Miami levantó un 2-1 adverso en la segunda mitad y terminó con el 2-3 definitivo gracias a un Messi protagonista. El crack argentino mandó dos disparos al poste y luego marcó, con ayuda de un desvío, un gol de falta que supuso el empate e inicio de remontada.

Este fue el gol 901 de la carrera de Messi, después de que el ocho veces Balón de Oro alcanzara el número redondo en su último partido ante Nashville.