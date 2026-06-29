Publicación: lunes 29 de junio de 2026

EFE

La paciencia le dio el triunfo a Brasil: Carlo Ancelotti

El director técnico de la 'Verdeamarela' reconoció la calidad de la Selección de Japón

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó  que una de las razones por las que su equipo pudo superar a Japón tras ir abajo en el partido por los dieciseisavos de final del Mundial, fue que no perdió la paciencia.

“Recibimos un gol, pero el equipo no perdió la paciencia. Estaba bien en el primer tiempo, forzamos un poco más en la segunda parte y al final todo salio bien”, dijo Ancelotti al término del partido jugado en Houston.

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La 'Canarinha' remontó y encontró el gol del triunfo en los minutos finales.

A propósito del acierto a la hora de mantener en la alineación titular a Casemiro, autor del gol del empate, y dar entrada a Gabriel Martinelli, quien firmó el triunfo, aseguró que su grupo tiene "muchos recursos en la cancha y el banquillo".

"Es bueno que los jugadores individualmente están en muy buen nivel y trabajan juntos”, puntualizó.

Gabriel Martinelli rescata a Brasil con un gol agónico

Bruno Guimarães dio la asitencia.
Martinelli recortó y sacó un disparo de derecha.
Zion Suzuki intentó detener el tiro.
Sin embargo, llevaba la colocación perfecta.
El esférico se clavó en la esquina y entró a las redes.

Al preguntarle sobre por qué no ingresaron Neymar y Endrick, el técnico de la 'Verdeamarela' mencionó  que se había planteado dar ingreso en la prórroga a la estrella del Santos.

"Hablé con él y le dije: si aún no hemos empatado el partido, entras en el 60 o el 65. Empatamos y no quería cambiar la estructura porque teníamos el control del juego”, puntualizó.

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