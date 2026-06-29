Brasil despierta a tiempo y elimina a Japón rumbo a octavos de final

Karla Villegas Gama

Brasil sufrió hasta el final para derrotar a Japón y sellar su boleto a los octavos de final del Mundial, en un duelo que se definió en los últimos minutos.

La ‘Verdeamarela’ firmó un primer tiempo para el olvido. La disciplina táctica de Japón anuló el poder ofensivo de los sudamericanos y les impidió encontrar espacios.

En cambio, los ‘Samuráis Azules’ aprovecharon los errores brasileños para abrir el marcador al minuto 29.

Japón sorprende a Brasil y se adelante en el marcador

Kaishu Sano recuperó el balón en el mediocampo, condujo sin oposición y venció a Alisson con un potente disparo desde fuera del área.

Como si el marcador no fuera suficiente castigo, Brasil perdió por lesión a Lucas Paquetá, quien fue sustituido por Endrick antes del descanso.

La ‘Canarinha’ regresó del descanso con otra actitud. Bruno Guimarães y Matheus Cunha comenzaron a romper líneas y generaron peligro constante.

Casemiro mete a Brasil al partido con un cabezazo de alarido

Casemiro apareció dentro del área para conectar de cabeza un preciso centro de Gabriel Magalhães y firmar el empate al 56'.

Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, Gabriel Martinelli recibió un pase de Bruno Guimarães dentro del área, recortó hacia el centro y sacó un derechazo imposible para Zion Suzuki, firmando el gol del triunfo y el boleto brasileño a los octavos de final al 90+5’.

La ‘Verdeamarela’ espera al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, a celebrarse el martes 30 de junio.