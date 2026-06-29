Publicación: lunes 29 de junio de 2026

Karla Villegas Gama

Brasil despierta a tiempo y elimina a Japón rumbo a octavos de final

La 'Canarinha' remontó y encontró el gol del triunfo en los minutos finales.

Brasil sufrió hasta el final para derrotar a Japón y sellar su boleto a los octavos de final del Mundial, en un duelo que se definió en los últimos minutos.

La ‘Verdeamarela’ firmó un primer tiempo para el olvido. La disciplina táctica de Japón anuló el poder ofensivo de los sudamericanos y les impidió encontrar espacios.

En cambio, los ‘Samuráis Azules’ aprovecharon los errores brasileños para abrir el marcador al minuto 29.

Japón sorprende a Brasil y se adelante en el marcador

El mediocampista robó el esférico en el centro de la cancha.
Emprendió la carrera y encaró a la defensa.
Sin dudarlo, sacó un potente disparo de derecha.
Sin dudarlo, sacó un potente disparo de derecha.
El japonés cruzó la pelota dejando sin oportunidad a Alisson.

Kaishu Sano recuperó el balón en el mediocampo, condujo sin oposición y venció a Alisson con un potente disparo desde fuera del área.

Como si el marcador no fuera suficiente castigo, Brasil perdió por lesión a Lucas Paquetá, quien fue sustituido por Endrick antes del descanso.

La ‘Canarinha’ regresó del descanso con otra actitud. Bruno Guimarães y Matheus Cunha comenzaron a romper líneas y generaron peligro constante.

Casemiro mete a Brasil al partido con un cabezazo de alarido

El gol llegó al minuto 56.
Gabriel Magalhaes metió un centro al segundo poste.
Casemiro se levantó para conectar de cabeza.
El testarazo fue potente y directo al arco.
Zion Suzuki intentó rechazar el esférico.
Sin embargo, la colocación fue perfecta y no pudo impedir el empate.

Casemiro apareció dentro del área para conectar de cabeza un preciso centro de Gabriel Magalhães y firmar el empate al 56'.

Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, Gabriel Martinelli recibió un pase de Bruno Guimarães dentro del área, recortó hacia el centro y sacó un derechazo imposible para Zion Suzuki, firmando el gol del triunfo y el boleto brasileño a los octavos de final al 90+5’.

La ‘Verdeamarela’ espera al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, a celebrarse el martes 30 de junio.

Gabriel Martinelli rescata a Brasil con un gol agónico

Bruno Guimarães dio la asitencia.
Martinelli recortó y sacó un disparo de derecha.
Zion Suzuki intentó detener el tiro.
Sin embargo, llevaba la colocación perfecta.
El esférico se clavó en la esquina y entró a las redes.

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