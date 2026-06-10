Publicación: jueves 11 de junio de 2026

Enrique Gómez

La 'maldición inaugural' de México debe acabar ahora mismo

¿Cómo le fue al Tri en las otras 7 ocasiones que le tocó inaugurar el Mundial?

Una vez más, México enfrenta el honor de inaugurar el Mundial. O sea, jugará el primero de los 104 partidos programados para la Copa del Mundo 2026 y ahora sí espera ganar para variar.

El duelo del 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México representará la octava ocasión que el Tri abre el telón del gran torneo de la FIFA y la cuarta vez que lo hará de forma exclusiva.

Lo curioso es que la Selección Mexicana jamás ha ganado cuando le toca jugar el primerísimo partido del Mundial.

¿Cuál es el mejor jersey mundialista que ha tenido México?

8. Brasil 2014 | Los adornos de lucha libre y las diferentes texturas fueron muy rechazas al principio.
7. Corea-Japón 2002 | Una camiseta simple... quizá demasiado.
6. Rusia 2018 | El jersey más sobrio que ha usado México en los últimos mundiales.
5. Norteamérica 2026 | Pudo ser una camiseta legendaria si los detalles prehispánicos no hubieran sido matizados.
4. Sudáfrica 2010 | El verde satinado y el entramado de plumas llamaron mucho la atención.
3. Alemania 2006 | Lo tuvo todo: verde brillante, marcas prehispánicas en el chevrón y un escudo gigante.
2. Catar 2022 | Un jersey impecable con guiños a los 'caballeros águila' de la cultura azteca.
1. Francia 1998 | ¡La Piedra del Sol sin censura! El mejor jersey que ha tenido México, a pesar del corte 'oversize' típico de los 90s.

¿Cambiarán las cosas ante Sudáfrica? Ciertamente el equipo de Javier Aguirre es incalculablemente favorito para ese encuentro, por lo que está llamado a romper esta insólita tendencia.

El historial de la Selección Mexicana en los partidos inaugurales de la Copa del Mundo:

TORNEO

RIVAL

RESULTADO

1.       Uruguay 1930

Francia

Derrota 1-4

2.       Brasil 1950

Brasil

Derrota 0-4

3.       Suiza 1954

Brasil

Derrota 0-5

4.       Suecia 1958

Suecia

Derrota 0-3

5.       Chile 1962

Brasil

Derrota 0-2

6.       México 1970

Unión Soviética

Empate 0-0

7.       Sudáfrica 2010

Sudáfrica

Empate 1-1

8.       Mundial 2026

Sudáfrica

¿?

Balance histórico

·       Partidos: 8

·       Victorias: 0

·       Empates: 2

·       Derrotas: 6

·       Goles a favor: 2

·       Goles en contra: 19

México es uno de los siete países con más Mundiales disputados en la historia, pero solo ha ganado en seis de sus 18 presentaciones (la última de ellas en Rusia 2018 contra Alemania), por lo que en realidad no puede decirse que sea un especialista en comienzos triunfales y mucho menos cuando tiene el honor (exclusivo con su rival) o compartido con más equipos de inaugurar el torneo.

El Tri tiene varias deudas pendientes en las Copas del Mundo, pero una de ellas podría saldarse de inmediato, pues se espera que, en su condición de selección número 14 del Ranking FIFA pueda vencer a la número 60.

Las 10 selecciones más exitosas en la fase de grupos de los Mundiales

10. México → 9 veces superó a fase de grupos, la última en 2018
9. Uruguay → 10 veces, la última en 2018
8. Países Bajos → 10 veces, la última en 2022
7. Francia → 10 veces, la última en 2022
6. Inglaterra → 11 veces, la última en 2022
5. Italia → 11 veces, la última en 2006
4. España → 12 veces, la última en 2022
3. Argentina → 14 veces, la última en 2022
2. Alemania → 19 veces, la última en 2014
1. Brasil → 20 veces superó la fase de grupos, la última en 2022

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