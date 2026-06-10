La 'maldición inaugural' de México debe acabar ahora mismo

Enrique Gómez

Una vez más, México enfrenta el honor de inaugurar el Mundial. O sea, jugará el primero de los 104 partidos programados para la Copa del Mundo 2026 y ahora sí espera ganar para variar.

El duelo del 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México representará la octava ocasión que el Tri abre el telón del gran torneo de la FIFA y la cuarta vez que lo hará de forma exclusiva.

Lo curioso es que la Selección Mexicana jamás ha ganado cuando le toca jugar el primerísimo partido del Mundial.

¿Cuál es el mejor jersey mundialista que ha tenido México?

¿Cambiarán las cosas ante Sudáfrica? Ciertamente el equipo de Javier Aguirre es incalculablemente favorito para ese encuentro, por lo que está llamado a romper esta insólita tendencia.

El historial de la Selección Mexicana en los partidos inaugurales de la Copa del Mundo:

TORNEO RIVAL RESULTADO 1. Uruguay 1930 Francia Derrota 1-4 2. Brasil 1950 Brasil Derrota 0-4 3. Suiza 1954 Brasil Derrota 0-5 4. Suecia 1958 Suecia Derrota 0-3 5. Chile 1962 Brasil Derrota 0-2 6. México 1970 Unión Soviética Empate 0-0 7. Sudáfrica 2010 Sudáfrica Empate 1-1 8. Mundial 2026 Sudáfrica ¿?

Balance histórico

· Partidos: 8

· Victorias: 0

· Empates: 2

· Derrotas: 6

· Goles a favor: 2

· Goles en contra: 19

México es uno de los siete países con más Mundiales disputados en la historia, pero solo ha ganado en seis de sus 18 presentaciones (la última de ellas en Rusia 2018 contra Alemania), por lo que en realidad no puede decirse que sea un especialista en comienzos triunfales y mucho menos cuando tiene el honor (exclusivo con su rival) o compartido con más equipos de inaugurar el torneo.

El Tri tiene varias deudas pendientes en las Copas del Mundo, pero una de ellas podría saldarse de inmediato, pues se espera que, en su condición de selección número 14 del Ranking FIFA pueda vencer a la número 60.