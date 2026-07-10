Redacción FOX Deportes
La FIFA pondrá a la venta el césped de la final del Mundial 2026
Los aficionados podrán comprar un pedazo de historia por 450 dólares
El césped que se utilizará en la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, será vendido por pequeñas piezas de colección por la FIFA a un precio de 450 dólares.
La tienda online de la FIFA ha comenzado a ofrecer los segmentos de pasto para los coleccionistas y aficionados, alentándolos a obtener un “artículo exclusivo” y “una pieza auténtica” de la historia del fútbol.
"Cada pieza contiene un fragmento original de la emblemática superficie de juego de la final, lo que la convierte en un artículo de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo", se lee en la descripción.
Las pequeñas porciones de césped estarán conservadas permanentemente en acrílico “de alta calidad” e integrado en un dispositivo USB de recuerdo, empacados en una pequeña caja.
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