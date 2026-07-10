La FIFA pondrá a la venta el césped de la final del Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

El césped que se utilizará en la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, será vendido por pequeñas piezas de colección por la FIFA a un precio de 450 dólares.

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📸 11.06.2026 pic.twitter.com/fU5v91fiXn — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2026

La tienda online de la FIFA ha comenzado a ofrecer los segmentos de pasto para los coleccionistas y aficionados, alentándolos a obtener un “artículo exclusivo” y “una pieza auténtica” de la historia del fútbol.

"Cada pieza contiene un fragmento original de la emblemática superficie de juego de la final, lo que la convierte en un artículo de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo", se lee en la descripción.

Las pequeñas porciones de césped estarán conservadas permanentemente en acrílico “de alta calidad” e integrado en un dispositivo USB de recuerdo, empacados en una pequeña caja.