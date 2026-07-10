Redacción FOX Deportes
El Mundial 2026 se viste de luto tras el fallecimiento de Jayden Adams
El Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica confirmó la mala noticia este sábado
Jayden Adams quien disputó los tres partidos de la fase de grupos con Sudáfrica en el Mundial 2026, falleció en las últimas horas, así lo informó el Ministerio de Deportes del país, que no reveló la causa de la muerte.
Adams, de 25 años, fue titular en los partidos contra México y Chequia, y salió desde el banquillo en la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que le valió a su selección su primera clasificación a los dieciseisavos de final, donde cayó derrotada ante Canadá.
El centrocampista jugaba en el Mamelodi Sundowns de Pretoria, al que ayudó a conquistar el título de la Champions League de África en la temporada 2025/26.
"El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador con mucho talento, a un orgulloso servidor de este deporte y a una joven vida que aún tenía mucho que ofrecer", dijo en un comunicado el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica, organismo oficial que representa a los jugadores del país.
El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, también expresó sus condolencias. "Nuestro país llora su pérdida junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de aficionados que le vieron crecer desde que era una promesa de la cantera hasta convertirse en internacional de la selección 'Bafana Bafana'", dijo en un comunicado.
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