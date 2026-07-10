El Mundial 2026 se viste de luto tras el fallecimiento de Jayden Adams

Redacción FOX Deportes

Jayden Adams quien disputó los tres partidos de la fase de grupos con Sudáfrica en el Mundial 2026, falleció en las últimas horas, así lo informó el Ministerio de Deportes del país, que no reveló la causa de la muerte.

𝗠𝗮𝗺𝗲𝗹𝗼𝗱𝗶 𝗦𝘂𝗻𝗱𝗼𝘄𝗻𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗮𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗴𝗶𝗰 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗝𝗮𝘆𝗱𝗲𝗻 𝗔𝗱𝗮𝗺𝘀



It is with heartfelt sorrow that Mamelodi Sundowns can confirm the passing of highly talented Bafana Bafana midfielder, Jayden Adams.



The Chairman… pic.twitter.com/fVwo92RDCA — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) July 11, 2026

Adams, de 25 años, fue titular en los partidos contra México y Chequia, y salió desde el banquillo en la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que le valió a su selección su primera clasificación a los dieciseisavos de final, donde cayó derrotada ante Canadá.

El centrocampista jugaba en el Mamelodi Sundowns de Pretoria, al que ayudó a conquistar el título de la Champions League de África en la temporada 2025/26.

Football has lost one of its own.

Rest in peace, Jayden Adams. ❤️🕊️ pic.twitter.com/7FbnE2epwF — CAF (@CAF_Online) July 11, 2026

"El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador con mucho talento, a un orgulloso servidor de este deporte y a una joven vida que aún tenía mucho que ofrecer", dijo en un comunicado el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica, organismo oficial que representa a los jugadores del país.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, también expresó sus condolencias. "Nuestro país llora su pérdida junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de aficionados que le vieron crecer desde que era una promesa de la cantera hasta convertirse en internacional de la selección 'Bafana Bafana'", dijo en un comunicado.