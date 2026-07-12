La familia Haaland se siente 'robada' tras eliminación en el Mundial

Héctor Cantú

La eliminación de Noruega de la Copa del Mundo 2026 a manos de Inglaterra ha sido un golpe muy duro de digerir, en especial para la afición vikinga que siente que el partido estuvo condicionado por un mal trabajo arbitral.

Ha sido el padre del goleador Erling Haaland, Algie Haaland, quien levantó la voz por el resultado final que terminó por catapultar a Inglaterra a las semifinales de la Copa del Mundo.

¡Apúntenle otro doblete a Erling Haaland!

“Salvados por el árbitro (los ingleses). Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron”, escribió el padre del contendiente a la Bota de Oro en sus redes sociales.

La polémica en el partido se dio instantes antes del gol de Inglaterra, cuando el balón, presuntamente habría golpeado los cables de una cámara aérea, situación que hubiera obligado a detener el encuentro y a no validar la jugada que terminó en gol inglés.

Sin embargo, la FIFA aseguró en un comunicado que los sensores del balón no detectaron en ningún momento un contacto, por lo que no había evidencia suficiente para determinar que el balón había cambiado de trayectoria por los cables de la cámara.

Aunado a esto, la disparidad en los juicios para sancionar jugadas similares, en las que se sintió beneficiado el equipo inglés, también fueron un a razón para despertar la molestia de Alfie Haaland.